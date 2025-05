Restrepo encontró al culpable de la derrota ante Bucaramanga: "muy dolidos"

Tras la derrota 2-0 frente al Atlético Bucaramanga en la jornada 18 de la Liga BetPlay, el técnico de Independiente Medellín, Alejandro Restrepo, ofreció declaraciones sobre el rendimiento de su equipo, el desarrollo del partido y el momento que atraviesa la institución. La caída dejó al conjunto antioqueño sin la posibilidad de asegurar su clasificación anticipada a los cuadrangulares semifinales del torneo.

Restrepo inició su intervención refiriéndose al balance del encuentro. “Las sensaciones creo que hay que verlas desde varios puntos de vista. Hacemos un primer tiempo donde competimos, pero no pudimos jugar bien. En el segundo el equipo salió más agresivo, atacando más y tiramos todo lo que teníamos”, señaló el entrenador.

El técnico explicó los ajustes realizados durante el compromiso, buscando una mejora en el desarrollo del juego. “Hicimos los cambios que el partido pedía, buscando mejorar en el juego”, comentó Restrepo, quien también expresó su inconformidad con algunas decisiones arbitrales tomadas en la segunda parte del encuentro.

“Muy dolidos por como se llevó el partido. Después hay unas decisiones que en el segundo tiempo termina en el 2-0. Los jugadores sintieron que era mano y no fue así. Tampoco sabemos por qué el árbitro no pitó falta en otra situación clara durante la segunda parte”, indicó.

El entrenador también habló sobre el contexto en el que el equipo llegó al compromiso, mencionando las condiciones físicas y logísticas que afectaron la preparación previa. “Tuvimos solo dos días para preparar el juego, el club está pasando por una situación difícil y nos estamos enfocando en cómo salir de ella. También tuvimos pocos días de recuperación desde el clásico”, dijo Restrepo.

Pese al resultado adverso, el estratega afirmó que no cambiará el modelo de juego que ha implementado durante el torneo. “La idea no, no renunciamos a esta idea. En todos los campos he ido a jugar con ella. De 17 partidos, el DIM solo ha perdido dos y vamos a seguir buscando cómo mejoramos y cómo reforzamos. Hacer que los jugadores mejoren en la capacidad individual”, concluyó.

Independiente Medellín se mantiene con opciones de clasificación, pero deberá sumar en las fechas restantes para asegurar su lugar entre los ocho mejores del campeonato.