Restrepo no se conforma con la victoria y reconoce qué le hace falta al Medellín

Tras cuatro fechas, Independiente Medellín sumó su primera victoria en el segundo semestre de la Liga BetPlay en su visita al Unión Magdalena. Este partido lo tuvo que jugar con uno menos desde el minuto 37 del primer tiempo por la expulsión de Luis 'Chino' Sandoval.

Curiosamente, el delantero fue el encargado de abrir la cuenta a los nueve minutos de la primera parte. Mientras que Baldomero Perlaza se encargó de sellar el triunfo en la recta final para tranquilidad del técnico Alejandro Restrepo y sus dirigidos.

Pese a lograr sus tres primeros puntos en el campeonato, Restrepo sabe que hay un factor por el cual el poderoso no ha podido ser protagonista en este nuevo semestre: "No hemos podido fluir de la misma forma en los partidos anteriores. Hoy el equipo le jugó mano a mano a Unión cuando tuvimos once jugadores y consiguió el gol. Cuando podíamos hacer secuencias largas, hicimos más daño", explicó.

En este sentido, el entrenador antioqueño reconoció el trabajo realizado en conjunto para quedarse con el triunfo en su visita al Unión Magdalena: "Tenemos que seguir construyendo sobre lo ya construido. Fuimos un equipo importante en el primer semestre, y esperamos que con este tipo de victorias podamos ser nuevamente el mismo Medellín", aseguró.

Por otra parte, Restrepo confía que la victoria en Santa Marta sea el punto de inicio para que el Medellín vuelva a pelear en la parte alta de la tabla de posiciones en el segundo semestre y además logre sumar puntos fundamentales en la tabla de reclasificación.