Restrepo reveló preocupación para las finales: “Llevamos una temporada muy larga”

Para nadie es un secreto que uno de los grandes candidatos a quedarse con los títulos tanto de la Liga BetPlay como de la Copa es nada más ni nada menos que el Deportivo Independiente Medellín que ya dio un paso grande en la búsqueda del campeonato instalándose en una final.

A falta de la definición de la Liga BetPlay en la última fecha de la fase regular, Medellín ya logró superar a Envigado en el resultado global después de una victoria por la mínima diferencia y un empate en el segundo partido. Esperará rival que saldrá de América vs Atlético Nacional que los verdolagas arrancaron con una victoria holgada.

Alejandro Restrepo habló después de la clasificación en Planeta Fútbol de Antena 2 en donde reveló cuál es la obligación del club y la preocupación que tiene para afrontar estas últimas instancias de los dos torneos, dado que han tenido un año sumamente intenso con partidos en pocos días de diferencia.

LA PREOCUPACIÓN POR LA CANTIDAD DE PARTIDOS

En entrevista en Planeta Fútbol, le preguntaron si ganar la Copa BetPlay salvaría el semestre, pero, se decantó por afirmar que el club está obligado a estar en instancias de títulos, “tú sabes que el objetivo primordial es empezar las finales, queremos meternos en las finales, hay rivales complicados, pero hemos buscado estar en estas instancias y habla bien del proyecto”.

De la mano con ello, destacó la presión que tienen, “siempre está, representamos a una gran institución que pelea por puestos de privilegio. Estamos caracterizados por estar siempre ahí y para ganar títulos hay que por lo menos llegar a las finales. Hay que enfocarnos y cambiar el chip para poder estar en la final”.

Un análisis sobre Envigado como rival, no solo en Copa BetPlay sino a lo largo de la temporada, “lo hablaba con Andrés Orozco, debo felicitarlos, han hecho un buen año, pese al tema del promedio. Los enfrentamos dos veces en Copa y en Liga, nunca pudimos sacarles una ventaja, en el Atanasio nos ganaron al principio del semestre, está caracterizado por jugadores jóvenes como siempre, pero con buena formación y hay que destacar la propuesta de ellos y de a poco fuimos entrando al partido. Hicimos 30 minutos de una no muy buena presentación, nos fuimos metiendo al partido y sacamos el empate con gol de Diego (Moreno)”.

La preocupación por la intensidad del torneo y por la falta de regularidad de algunos futbolistas, “tuvimos jugadores que hace rato no tenían partidos completos, Jaime Alvarado, Kevin Mantilla y otros jugadores que no han sido tan relevantes, pero que los vamos a necesitar en fases finales. Los tres puntos (vs Pereira) nos sirvieron bastante para mantener la regularidad”.

Sabe que deben cambiar algunos aspectos para poder buscar títulos, “en lo individual, cuando tienes tan pocos días de recuperación, hay que recuperar muy bien la parte física. Con el departamento médico hay que estar atento a lo que son las dolencias, las sobrecargas porque llevamos una temporada muy larga. En lo grupal, fijarse en los detalles porque tras el clásico nos centramos en mejorar la faceta defensiva y creemos que el equipo puede ser más sólido para las finales”.

El punto invisible y el análisis de América que busca clasificar, “siempre que haya una ventaja deportiva, se debe competir para buscarla. El equipo ha hecho una muy buena campaña y queremos ratificarlo estando en las primeras posiciones. Queremos revalidarlo por la tabla de reclasificación que sabemos que nos jugamos mucho en el tema de clasificación a copas internacionales. Tenemos un día más para la recuperación y para definir el equipo. América tiene la opción de clasificar y será un partido lindo”.