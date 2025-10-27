Restrepo salió picado tras goleada ante Nacional: "merecimos ganar"

Llegó a su fin la fecha 17 de la Liga BetPlay 2025-II con una gran cantidad de inesperados resultados, movimientos en la tabla de posiciones y una auténtica lluvia de goles en el Estadio Atanasio Girardot protagonizada por parte de Atlético Nacional.

El clásico paisa tuvo nada más y nada menos que siete goles, de los cuales cinco fueron marcador por el equipo que dirige Diego Arias. El 'poderoso de la montaña' comenzó perdiendo desde el minuto 14 tras una anotación de Marino Hinestroza que desencadenó la lluvia de goles de la cual no se pudo reponer Medellín, aunque sin importar el resultado, Alejandro Restrepo declaró que su equipo había sido merecedor del triunfo.

¿Los 5 goles no importaron?: Restrepo dijo que Medellín mereció ganar

El cuadro 'verdolaga' hizo respetar su condición de local en el Atanasio Girardot y frente a más de 30.000 espectadores selló su clasificación a los cuadrangulares finales de la competencia tras golear a Medellín 5-2 con anotaciones de Marino Hinestroza, Andrés Sarmiento, Felipe Román y William Tesillo.

El 'poderoso de la montaña' intentó descontar, pero lo máximo que obtuvo fueron dos goles por parte de Francisco Fydriszewski y Chaverra. Sin duda alguna este ha sido uno de los mejores clásicos que se ha vivido en los últimos años y más porque Medellín, a pesar de salir goleado, tuvo buenas estadísticas en cuanto a remates y posesión de la pelota, lo que hizo que Alejandro Restrepo sintiera que su equipo debía ser el justo ganador.