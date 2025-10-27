Actualizado:
Restrepo salió picado tras goleada ante Nacional: "merecimos ganar"
Alejandro Restrepo no se guardó nada tras la goleada que recibió en el Atanasio Girardot ante Nacional.
Llegó a su fin la fecha 17 de la Liga BetPlay 2025-II con una gran cantidad de inesperados resultados, movimientos en la tabla de posiciones y una auténtica lluvia de goles en el Estadio Atanasio Girardot protagonizada por parte de Atlético Nacional.
El clásico paisa tuvo nada más y nada menos que siete goles, de los cuales cinco fueron marcador por el equipo que dirige Diego Arias. El 'poderoso de la montaña' comenzó perdiendo desde el minuto 14 tras una anotación de Marino Hinestroza que desencadenó la lluvia de goles de la cual no se pudo reponer Medellín, aunque sin importar el resultado, Alejandro Restrepo declaró que su equipo había sido merecedor del triunfo.
¿Los 5 goles no importaron?: Restrepo dijo que Medellín mereció ganar
El cuadro 'verdolaga' hizo respetar su condición de local en el Atanasio Girardot y frente a más de 30.000 espectadores selló su clasificación a los cuadrangulares finales de la competencia tras golear a Medellín 5-2 con anotaciones de Marino Hinestroza, Andrés Sarmiento, Felipe Román y William Tesillo.
El 'poderoso de la montaña' intentó descontar, pero lo máximo que obtuvo fueron dos goles por parte de Francisco Fydriszewski y Chaverra. Sin duda alguna este ha sido uno de los mejores clásicos que se ha vivido en los últimos años y más porque Medellín, a pesar de salir goleado, tuvo buenas estadísticas en cuanto a remates y posesión de la pelota, lo que hizo que Alejandro Restrepo sintiera que su equipo debía ser el justo ganador.
“La derrota no nos puede desenfocar de todo lo que queremos, de lo que hemos hecho y de lo que como equipo hemos logrado transmitir a la gente y a los rivales. Veníamos de hacer un lindo juego en el que merecimos ganar. No nos podemos caer. Debemos intentar levantarnos de esta derrota e ir por todo el miércoles, que tenemos un duro rival. Hay que tratar de tener un buen partido para que vuelvan las victorias”.
Mensaje de Alejandro Restrepo a los hinchas de Medellín tras la goleada
Recibir cinco goles en un partido es algo que no se ve todos los días y menos cuando el duelo es contra el máximo rival, que en este caso fue Nacional. Razón por la cual el estratega salió a dar la cara en la rueda de prensa para pedir excusas a los fanáticos del 'poderoso' que tuvieron que sufrir esta goleada.
“Perder partidos como estos duele mucho. Quiero decirle a la gente que estamos igual de dolidos que ellos y sentimos que no los representamos como era”.
