El arquero extranjero que fue descartado para llegar a Millonarios
La dirigencia de los azules se decantó por Guillermo de Amores para suplir la salida de Álvaro Montero.
Millonarios FC está sufriendo las consecuencias de no reforzarse bien, más cuando algunas de sus grandes figuras salieron del equipo. El caso que más llama la atención es del arquero, pues para el segundo semestre de 2025 se marchó Álvaro Montero y en su remplazo llegó el uruguayo Guillermo de Amores, quien no ha marcado la diferencia positivamente.
Fuera de la responsabilidad que ha tenido el uruguayo en algunas anotaciones recibidas, su mal estado físico le impidió debutar en la fecha planificada, y posterior a ello ha sufrido lesiones que de momento lo tienen fuera de las canchas.
A causa de ello se sugiere que fue una equivocación de la dirigencia la contratación de Guillermo de Amores, y ahora se conoció sobre un portero que también estaba en carpeta pero en Millonarios lo hicieron a un lado.
El arquero que no pudo llegar a Millonarios y firmó con Junior
En 'La FM' se conoció que a Millonarios pudo llegar el portero uruguayo Mauro Silveira, de 25 años, quien finalmente fue descartado por el cuadro Embajador y se puso la camiseta de Junior de Barranquilla para este 2025-II.
El periodista Guillermo Arango confirmó que este futbolista hizo parte de la lista de candidatos que manejó Millonarios para remplazar a Álvaro Montero, pero la dirigencia encontró más virtudes en Guillermo de Amores.
En ese orden de ideas, Silveira acordó para ser el nuevo arquero de Junior de Barranquilla en remplazo del también uruguayo Santiago Mele, quien se marchó a Rayados de Monterrey previo al Mundial de Clubes.
El balance de Mauro Silveira como arquero de Junior
Mauro Silveira, quien llegó a Junior FC procedente de Montevideo Wanderers ha atajado en diez partidos (todos por Liga Betplay), y ha recibido trece goles, mientras que en tres ocasiones ha sacado su portería en cero.
Si bien no ha convencido del todo a los aficionados del Tiburón, su desempeño es más alto que el de Guillermo de Amores.
