El arquero extranjero que fue descartado para llegar a Millonarios

Millonarios FC está sufriendo las consecuencias de no reforzarse bien, más cuando algunas de sus grandes figuras salieron del equipo. El caso que más llama la atención es del arquero, pues para el segundo semestre de 2025 se marchó Álvaro Montero y en su remplazo llegó el uruguayo Guillermo de Amores, quien no ha marcado la diferencia positivamente.

Fuera de la responsabilidad que ha tenido el uruguayo en algunas anotaciones recibidas, su mal estado físico le impidió debutar en la fecha planificada, y posterior a ello ha sufrido lesiones que de momento lo tienen fuera de las canchas.

A causa de ello se sugiere que fue una equivocación de la dirigencia la contratación de Guillermo de Amores, y ahora se conoció sobre un portero que también estaba en carpeta pero en Millonarios lo hicieron a un lado.

El arquero que no pudo llegar a Millonarios y firmó con Junior

En 'La FM' se conoció que a Millonarios pudo llegar el portero uruguayo Mauro Silveira, de 25 años, quien finalmente fue descartado por el cuadro Embajador y se puso la camiseta de Junior de Barranquilla para este 2025-II.