Revelan el primer técnico que no sigue en la Liga BetPlay para el 2026

Después de la Fecha 16, la Liga BetPlay 2025-II tiene varios aspectos por definir, entre ellos, los clasificados para los cuadrangulares semifinales en un certamen en donde hay un trancón grande de candidatos para sellar su entrada y en el que Junior, Bucaramanga y Medellín ya están en la siguiente instancia.

Vea también: ‘Arriero’ Herrera reveló todo sobre ausencia de Dayro en Once Caldas

A su vez, mucho de lo que pase en estas últimas cuatro fechas puede ser determinante para decidir el futuro de jugadores y, especialmente, de cuerpos técnicos en medio de un semestre que se habla bastante de entrenadores que llegaron durante el torneo como Hernán Torres o David González.

Además de estos, aparece otro de los nombres que ha estado en el ojo del huracán por los resultados conseguidos durante las últimas fechas, y, que por la situación que vive el club, saldría en el 2026. Se trata nada más ni nada menos que del Deportivo Pereira que dejaría a un lado a Rafael Dudamel.

RAFAEL DUDAMEL NO SEGUIRÁ EN EL DEPORTIVO PEREIRA

El cuadro ‘Matecaña’ acabó de dar un paso atrás en su ilusión por sellar la clasificación. En Barranquilla ganaban 1-2 al Junior y en cuestión de minutos, los barranquilleros marcaron dos goles que impactaron fuertemente en Rafael Dudamel y su equipo.

De acuerdo con Francisco ‘Pacho’ Vélez en el programa La FM Más Fútbol, “le quedan cuatro partidos para que Rafael Dudamel deje de ser técnico del Deportivo Pereira. No sigue en el Pereira”, mencionó el periodista. Pese a esto, el club pereirano tiene todavía chances de sellar la clasificación.

Le puede interesar: Millonarios tendría sorpresa para el clásico ante Santa Fe

Y es que, con 18 unidades, tendrían que ganar los doce puntos que quedan en juego para llegar a 30 puntos y esperar otros resultados de rivales directos para poder estar en los cuadrangulares semifinales. Los malos resultados que dejan al borde de la eliminación a Rafael Dudamel pueden significar la salida del entrenador.

Rafael Dudamel no tendría problemas en caso de su salida, pues, seguramente le lloverán ofertas. Millonarios lo pretendió y podría encontrar una institución de la Liga BetPlay en el primer semestre del 2026.

¿QUÉ PASA SI CLASIFICA A LOS CUADRANGULARES SEMIFINALES?

Dentro de los escenarios de ‘Pacho’ Vélez no estaba contemplado sellar el paso a las fases finales, pues fue tajante en decir que le quedan solo cuatro partidos de la Liga BetPlay. Sin embargo, la gran pregunta es, ¿qué pasaría si logra el puntaje ideal para jugar las instancias definitivas?

Lea también: Alerta en Junior para el remate de la Liga BetPlay

En ese caso, habría que esperar las decisiones de los directivos para ver si Rafael Dudamel tiene más partidos para corregir la cara que ha tenido en los últimos meses y poder mantenerse en la dirección técnica del Deportivo Pereira. Además, el cuadro risaraldense deberá dar el golpe en la Copa BetPlay cuando enfrente por la vuelta de los cuartos de final a Envigado.

Para complementar lo dicho por Francisco Vélez, corresponsales de Pereira afirmaron que Rafael Dudamel ya tendría una oferta de uno de los grandes conjuntos de la Liga BetPlay que podría ser determinante para poder cambiar de aires en el 2026. Habrá que esperar el final del 2025 para definir el camino del entrenador venezolano que se aleja de Risaralda.