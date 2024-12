Revelan el problema "mental" que provocó la eliminación de Millonarios

Revelan el problema ‘mental’ que ha provocado la eliminación de Millonarios

En el programa ‘En la jugada’ de Antena 2 se debatió la sorpresiva eliminación de Millonarios, allí, un aspecto salió a la luz y que podría ser la clave de las dolorosas y determinantes derrotas que ha sufrido el ‘embajador’ en duelos claves que lo han dejado fuera de torneos importantes.

“Claramente hay un problema mental, cuando juegas contra los grandes te paras bien y sacas resultados, pero cuando juegas contra los equipos más modestos no puedes con ellos” afirmó el periodista Antonio Casale, haciendo referencia al hecho de que Millonarios no perdió con Nacional, ganándole 2-1 en El Campín y empatando 1-1 en el Atanasio Girardot.

“En Millonarios la parte mental no se trabaja, cuando alguien llegó allá a trabajar eso, dijeron que pereza este man otra vez aquí, de Gamero para abajo; en el trabajo físico también hay muchas oportunidades de mejora”, añadió el comunicador.

Por otro lado, Casale destacó las actuaciones de clubes históricamente más pequeños que Millonarios, pero eso no quita que en el último año y dos meses el conjunto ‘embajador’ haya perdido chances muy importantes de avanzar en torneos locales e internacionales.

“Lo digo con mucho dolor, Pereira, Pasto, Palestino, Bucaramanga, son los clubes que han eliminado a Millonarios de torneos en el último año, algo pasa en lo mental”, siguió diciendo Casale refiriéndose a que el equipo azul de la capital se cae mentalmente en los partidos contra clubes de menor cuantía, pero que son compromisos de suma importancia.

"En el deporte de alto rendimiento de hoy, cuando lo físico y lo técnico está equilibrado lo que marca la diferencia es la parte mental, hay que tener tatuada en la mente la palabra ganar, cuando Nacional hace un gol en Bogotá y te bajas mentalmente, hay un problema, así no vas a ganar nada”, firmó el comunicador.