Revelan el segundo finalista de la Liga Betplay 2025 según la data

No obstante, Santa Fe no se resigna. El equipo orientado por Jorge Bava ha sabido complicar a sus rivales en momentos de alta exigencia durante el campeonato. Su fortaleza mental y capacidad para reponerse en condiciones adversas lo convierten en un contendiente peligroso, incluso si los pronósticos no lo favorecen. Para el conjunto cardenal, la clasificación solo será posible si logra una victoria, lo que añade aún más presión a su desempeño.

Le puede interesar: Santa Fe sufre en Liga BetPlay: reciente fichaje será baja confirmada

En ese contexto, se espera un clásico cargado de tensión, emociones y estrategias al límite. Millonarios, con una estructura sólida, mejor presente y ventaja deportiva, parte con la primera opción para sellar su boleto a la final. Sin embargo, Santa Fe intentará apelar a su garra y resiliencia para escribir un desenlace distinto. La ciudad de Bogotá se paralizará ante un duelo que, más allá del honor, define el destino de ambos en la Liga Betplay 2025.