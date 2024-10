Revelan el verdadero plan de Millonarios con Gareca: hay versiones oficiales

MILLONARIOS YA TENDRÍA PLAN PARA CONTRATAR A RICARDO GARECA

Jaime Dinás afirmó en primer lugar que, “no he dicho que Gareca va a ser YA técnico de Millonarios. La información es veraz y fidedigna es que, en el momento que se desvincule de Chile, es la primera opción para Millonarios. El que lo llamó es el que pone la plata y el que pone la plata no está aquí. No está en Bogotá”.

Así las cosas, hay un empresario que no es de Colombia y que estaría trabajando las posibilidades de contratar a Ricardo Gareca en un futuro que parece cercano por las urgencias del ‘Tigre’ en Chile. “El que pone la plata en Millonarios está en Europa”, mencionó Jaime Dinás. Además, afirmó, “Ricardo Gareca es un técnico inalcanzable para el fútbol colombiano. Hoy por hoy se gana 2,800,000 dólares y es el problema que tiene con Chile”.

Pese a esta problemática que ya se hizo notar cuando América estaba preguntando por Ricardo Gareca, Jaime Dinás sentenció que, “soy amigo de Ricardo y sé cositas. En estos días el hombre de la plata de Millonarios se puso muy nervioso y llamó a alguien allegado a Ricardo y esa persona le comentó a alguien que es del entorno de Ricardo en Colombia, y simplemente le preguntaron ‘en caso de que esté libre, ¿le interesaría llegar a Millonarios?’ Y Ricardo Gareca mencionó, ‘es una alternativa que se podría mirar’”.

Justamente sobre esto, Jaime Dinás dejó claro que, “esa es la información que yo tengo, fue lo que yo expresé. Nunca dije que van a echar a Alberto Gamero ni que Ricardo Gareca ya sea el técnico de Millonarios”.