Revelan la cifra real que ganará Santa Fe si Jorge Bava ficha por Cerro Porteño
Hay incertidumbre por saber cual será el futuro del técnico uruguayo.
Luego de conocer una información difundida en territorio paraguayo, donde aseguraban que Cerro Porteño tenía negociaciones avanzadas con el técnico Jorge Bava, el aficionado de Independiente Santa Fe está con incertidumbre de saber si el uruguayo seguirá o no en el banquillo del equipo ‘cardenal’.
La información fue replicada con fuerza en medios paraguayos, que en las últimas horas incluso aseguraron que el estratega charrúa estará al frente de Santa Fe hasta mañana miércoles justo después del partido de Copa BetPlay ante Medellín.
Eduardo Méndez desmiente la cifra de la cláusula de salida de Jorge Bava
El presidente del equipo rojo de la capital del país habló con el periodista Javier Hernández Bonnet en su programa Blog Deportivo y desmintió los 200 mil dólares que algunos periodistas afirman debería pagar Cerro Porteño a Santa Fe por una cláusula de salida que tendrá el DT en su contrato.
Eduardo Méndez fue sincero y dejó claro que la cifra está inflada, asegurando que deben recibir es lo correspondiente a dos meses de salario de Jorge Bava, lo que según reveló el periodista son 90 mil dólares (unos 340 millones de pesos colombianos), menos de la mitad de lo que reportaban.
Revelan la oferta que hizo Cerro Porteño a Jorge Bava
La fuente indica que la propuesta del equipo paraguayo es bastante llamativa y que pone en jaque a Santa Fe en sus intenciones por retener al estratega charrúa, pues le ofrecen 80 mil dólares al mes, casi el doble de lo que gana en el conjunto ‘cardenal’.
Así las cosas, la oferta de Cerro parece ser muy difícil de rechazar, sin embargo, el presidente de Santa Fe acudirá a otras estrategias para retenerlo, hablándole del proyecto deportivo que se tiene pensando, de la Copa Libertadores que se viene y del cariño que se ha ganado de la hinchada, siendo consciente que no puede igualar la oferta pensando en las finanzas del club.
