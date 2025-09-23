Revelan la cifra real que ganará Santa Fe si Jorge Bava ficha por Cerro Porteño

Luego de conocer una información difundida en territorio paraguayo, donde aseguraban que Cerro Porteño tenía negociaciones avanzadas con el técnico Jorge Bava, el aficionado de Independiente Santa Fe está con incertidumbre de saber si el uruguayo seguirá o no en el banquillo del equipo ‘cardenal’.

La información fue replicada con fuerza en medios paraguayos, que en las últimas horas incluso aseguraron que el estratega charrúa estará al frente de Santa Fe hasta mañana miércoles justo después del partido de Copa BetPlay ante Medellín.

