Revelan la lesión de Adrián Ramos: ¿se pierde los cuadrangulares con América?

La plantilla del América de Cali ya está en la ciudad de Barranquilla para lo que será el duelo clave ante el Junior por la fecha 5 de los cuadrangulares en la presente Liga BetPlay, el equipo escarlata está tres puntos abajo que el cuadro ‘tiburón’ y necesita el triunfo para seguir dependiendo de sí mismo en sus aspiraciones por avanzar a la final del certamen.

El equipo dirigido por el técnico David González viene de empatar 1-1 con Independiente Medellín y sigue con chances matemáticas de conseguir el liderato en el cuadrangular A, por eso, viajó a Barranquilla con entusiasmo buscando dar el batacazo en condición de visitante.

