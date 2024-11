Revelan la razón del cambio de horario para el partido entre Junior y Millonarios

En la mañana de este lunes, la Dimayor envió un anuncio oficial acerca de una serie de modificaciones que habrá en los horarios de tres de los partidos correspondientes a la fecha 17 de la presente Liga BetPlay.

Uno de esos compromisos que se verá afectado es el que protagonizarán Atlético Junior y Millonarios, duelo que en primera medida estaba pactado a disputarse el próximo miércoles 6 de noviembre a las 6:20 p.m., y que ahora se jugará el jueves 7 a las 4:50 p.m.

Tras el comunicado de la Dimayor, el club de los Millonarios se pronunció a través del técnico Alberto Gamero, quien evidenció su molestia frente a esta reprogramación del partido sin conocer con seguridad la razón de este cambio.

"Me sorprendí, un partido que está para el miércoles a las 6:20 y se va a cambiar para el jueves a las 4:30. ¿Hace cuánto no juega Junior de día? Es un partido clase A del fútbol colombiano, son dos grandes equipos, un jueves cuando la gente está trabajando, no sé si están buscando la temperatura", afirmó Gamero.

¿Por qué se cambió el horario del partido entre Junior y Millonarios?

No solo el duelo entre barranquilleros y bogotanos fue modificado, también los partidos entre Fortaleza vs. La Equidad y el protagonizado por Tolima vs. Envigado, cambios que según reportes obedecieron para unificar los compromisos que involucran a equipos involucrados en la lucha por no descender.

Lo raro es que tanto Junior como Millonarios no luchan por salir de la tabla del descenso, así que la decisión también se tomaría para no cruzar la transmisión de los partidos por televisión y dar posibilidad de ver la mayoría de ellos en distintos horarios, recordando que los duelos entre Cali Vs. Jaguares y Medellín Vs. Patriotas se jugarán de manera simultánea el miércoles 6 de noviembre a las 8:30 p.m.

Cambios en la programación de la fecha 17 en la Liga BetPlay:

Noviembre 5

Fortaleza Vs La Equidad

Hora: 7:30 P.M.

Win Sports y Win Sports +

Noviembre 6

Deportes Tolima Vs Envigado

Hora: 6:30 P.M.

Win Sports y Win Sports +

Noviembre 7

Junior vs Millonarios

Hora: 4:50 P.M.

Win Sports +