Revelan la razón por la que Carlos Darwin rechazó la oferta de Santa Fe

Después de la dura situación por la que pasa el Deportivo Pereira en la Liga BetPlay 2025-II varios referentes de la institución decidieron dar un paso al costado, rescindiendo sus respectivos contratos para buscar nuevas experiencias ya sea a nivel nacional o internacional.

Uno de esos casos es nada más ni nada menos que el de Carlos Darwin Quintero que llamó la atención de clubes del FPC. Junior, América, Deportes Tolima, Independiente Santa Fe y finalmente, Millonarios que fue el equipo que se quedó con los servicios del delantero de 38 años.

La pelea era entre los dos conjuntos capitalinos que querían cerrar la llegada de Carlos Darwin. Santa Fe le llamaba la atención por ser un club que participará en la Copa Libertadores, mientras que, Millonarios no le prometía dicha competencia y tendría que conformarse sin jugar competencia internacional o con Copa Sudamericana, dependiendo de lo que pase en la tabla de reclasificación definitiva.

Hubo llamada cardenal, pero optó por una sencilla razón cambiar de rumbo en la capital colombiana firmando con Millonarios. El deseo del tumaqueño respondía a no querer pasar lo mismo que tuvo que vivir en el Deportivo Pereira.

CARLOS ANTONIO VÉLEZ REVELÓ LA RAZÓN POR LA QUE NO ACEPTÓ LA OFERTA DE SANTA FE

En Palabras Mayores, Carlos Antonio Vélez dio la razón que llevó a Carlos Darwin a no tomar la oferta de Santa Fe y sí la de Millonarios. Vélez explicó que, “el domingo estaba almorzando en un restaurante con mi familia y llegó Carlos Darwin Quintero con su señora y sus hijos. Cuando terminaron de almorzar y nosotros también nos acercamos y le pregunté por qué no había hecho lo de Santa Fe. No voy a entrar en detalles”, inició.

Acto seguido, reveló que el tumaqueño le dijo que, “lo de Santa Fe era un atractivo muy grande por la Copa Libertadores. Había una oferta muy buena, me había llamado Rodallega y casi que me había comprometido. Cuando llegaron los documentos, el problema es que Santa Fe está en ley de quiebras y entonces Santa Fe tiene que poner unas garantías externas para el cumplimiento del contrato”.

Esto fue determinante para la decisión definitiva de Carlos Darwin Quintero, “como él viene del problema del Pereira donde no ha cobrado y de pronto no va a cobrar, prefirió lo de Millonarios que sí tenía las garantías porque no está en ley de quiebras. No es porque le guste más el azul que el rojo. Es un tema contractual, es un tema de cómo presentaron los contratos los dos equipos y los avales para respaldar los contratos”.

De esa forma, se consolidó la decisión final de Carlos Darwin Quintero que ya firmó su respectivo contrato y fue presentado como nuevo jugador de Millonarios. Podría también tener copa internacional en caso de que la reclasificación les ayude para jugar Sudamericana.

LO DE SANTA FE NO ERA NUEVO

Además de ese tema contractual que, evidentemente no quería volver a vivir Carlos Darwin, aparecen tres antecedentes que complican a Santa Fe y que lo dejan en evidencia. Se trata de las demandas que tuvo el club por impagos y porcentajes de ventas de los derechos deportivos.

Ya le había sucedido con Dylan Borrero, cuando el actual jugador del América de Cali demandó por el porcentaje de la venta al Atlético Mineiro de Brasil. Con el tiempo, Santa Fe se puso al día y se saldó todo. También sucedió algo similar con Rubén Bentancourt que denunció falta de pagos y mismo caso con Federico Anselmo.