Revelan la verdadera razón por la que Falcao se fue de Millonarios

Ahora, Millonarios se plantea un futuro sin Falcao y por ende trabaja en la contratación de un delantero que sea garantía de goles, más en vista de que Leonardo Castro sigue en proceso de recuperación y no ha sido renovado. Se analizan varias opciones en el fútbol colombiano.

Por su parte, Falcao García se debate entre el retiro o jugar fuera del país; claramente no volverá a Europa, pero está sobre la mesa la chance de ser nuevo jugador de algún club de la MLS. Su futuro se definirá en unas semanas.

Los números de Falcao en Millonarios

El rendimiento individual de Radamel Falcao García en Millonarios FC fue rescatable, ya que anotó once goles en 29 partidos, obteniendo un buen promedio (0,38). Las lesiones no le permitieron ser más protagonista, y el no obtener su objetivo de ser campeón lo marcó, recordando que en los dos semestres en que estuvo, los campeones de Liga Betplay fueron Atlético Nacional e Independiente Santa Fe.