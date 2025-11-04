Actualizado:
Mar, 04/11/2025 - 09:14
Revelan los duros castigos para Néiser Villarreal tras fallar contrato en Millonarios
El delantero de la Selección Colombia vuelve a ser foco del debate público.
Néiser Villarreal, el goleador de la Selección Colombia Sub-20 que surgió en las divisiones menores de Millonarios, vuelve a ser noticia en las últimas horas luego de una información reportada en la que aseguran que el conjunto ‘embajador’ está pensando en tomar acciones legales contra el jugador luego de no presentarse a la concentración del club tras el Mundial de la categoría que terminó el pasado 19 de octubre.
El delantero de 20 años, que en este 2025 se estrenó en el primer equipo de Millonarios, no pudo trasladar al club lo bueno que ha hecho en la Selección Colombia Sub-20, incluso, levantó múltiples críticas de los hinchas ‘embajadores’ por querer salir del equipo sin dejarle réditos económicos y también por aparecer en un video con la camiseta del América de Cali, acción de la que luego pidió disculpas.
Lea también: Primer fichaje descartado en Millonarios para el 2026: está confirmado
En otras noticias: Rafael Dudamel habló del rumor de su llegada a Millonarios
Los duros castigos que le caerían a Néiser Villarreal
Si Millonarios decide tomar acciones ante la FIFA por el caso de Néiser Villarreal, quien no se ha presentado a entrenamientos con el club desde que acabó la participación de la Selección Colombia en el Mundial Sub-20, varios son las sanciones que tendría que asumir.
De acuerdo con el artículo 17 del Reglamento FIFA, las sanciones por ausentarse a las labores con el club sin justo causa pueden incluir: suspensión de actividades futbolísticas de 4 a 6 meses, compensación económica al club, sanción al nuevo equipo (Cruzeiro) por inducir en esta ruptura.
El fichaje de Néiser a Cruzeiro se podría complicar
El atacante nacido en Tumaco, Nariño, podría sufrir severamente su falla en el contrato con Millonarios (que vence hasta diciembre de este año), y es que pese a tener un precontrato con Cruzeiro (firmado el pasado septiembre), el jugador debe cumplir con lo estipulado previamente con el conjunto ‘albiazul’, una situación que el equipo brasileño ya analiza y que podría ser un obstáculo para el fichaje.
El equipo azul de la capital colombiana puede acudir a la Comisión del Estatuto del Jugador de la FIFA y la decisión tendría efecto inmediato en todas las federaciones afiliadas, incluyendo Federación Colombiana de Fútbol, CONMEBOL y CBF (Confederación Brasileña de Fútbol).
Fuente
Antena 2