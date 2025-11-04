Revelan los duros castigos para Néiser Villarreal tras fallar contrato en Millonarios

Néiser Villarreal, el goleador de la Selección Colombia Sub-20 que surgió en las divisiones menores de Millonarios, vuelve a ser noticia en las últimas horas luego de una información reportada en la que aseguran que el conjunto ‘embajador’ está pensando en tomar acciones legales contra el jugador luego de no presentarse a la concentración del club tras el Mundial de la categoría que terminó el pasado 19 de octubre.

El delantero de 20 años, que en este 2025 se estrenó en el primer equipo de Millonarios, no pudo trasladar al club lo bueno que ha hecho en la Selección Colombia Sub-20, incluso, levantó múltiples críticas de los hinchas ‘embajadores’ por querer salir del equipo sin dejarle réditos económicos y también por aparecer en un video con la camiseta del América de Cali, acción de la que luego pidió disculpas.

