Revelan pelea entre Santa Fe y Dimayor: "Por poco hay trompadas"

Independiente Santa Fe ha sido uno de los equipos más sonados de los últimos días en Colombia, pues el Rojo Bogotano viene de sufrir una goleada 5-0 a manos de Atlético Nacional en el inicio de los cuadrangulares, y ahora ha tenido que postergar su partido de la segunda fecha ante Millonarios.

Pese a que no es oficial la postergación, todo está dado para que el partido entre Independiente Santa Fe y Millonarios no se dispute el lunes 25 de noviembre -como estaba pactado inicialmente- sino el martes 26 en vista de que hay un concierto días previos y los organizadores no garantizaron el desmonte del escenario para la primera fecha mencionada.

Esto ha generado un conflicto en Dimayor, pues si el juego Santa Fe vs Millonarios se realiza el 26, obliga a modificar la programación de las siguientes fechas, pues se requieren al menos 72 horas de descanso entre partido y partido, e inicialmente tanto el Rojo como el Azul juegan el jueves nuevamente por la tercera jornada.

Así las cosas, Santa Fe entró en comunicación con Dimayor para definir la reprogramación del juego contra Millonarios, y la entidad que coordina el FPC insiste en jugar el lunes 25, lo cual -hasta ahora- no es viable. En consecuencia, según comentó Carlos Antonio Vélez en Palabras Mayores de este viernes 22 de noviembre, "casi se van a las trompadas" en la citada reunión.

En ese orden de ideas, no hubo acuerdo entre Santa Fe y Dimayor, por lo que aún no se ha hecho oficial la fecha de realización del partido contra Millonarios. Una vez se concluya algo entre las partes se comunicará por los canales pertinentes.

Asimismo, en caso de que el juego se efectúe el martes 26 de noviembre, se espera una comunicación oficial de Dimayor con la reprogramación de la tercera fecha de cuadrangulares, que apuntaba que el miércoles 27 jugarían los equipos del grupo B y el jueves 28 los del A.

Además, crece la expectativa por la confirmación de las fechas de las finales de los torneos en curso, y CAV también comentó que volvió a estar sobre la mesa la posibilidad de disputar la final de Copa Betplay en enero de 2025.