Revelan por qué Neiser no se ha presentado en Millonarios tras Mundial

Aunque se habla de un acuerdo con Cruzeiro para que Neiser Villarreal siga sus pasos en Brasil, el jugador tiene todavía contrato con Millonarios, que, hoy por hoy es dueño de sus derechos deportivos. En ese sentido, después del Mundial Sub-20, el delantero debía presentarse a la sede del cuadro albiazul.

Sin embargo, en otra de las polémicas del goleador de la Selección Colombia Sub-20 tanto en el Sudamericano de la categoría como en el Mundial, mientras que el lateral Carlos Sarabia se presentó en Millonarios, Neiser Villarreal no lo hizo. David Mackalister Silva mencionó que pareciera que “está con su cabeza en otro lado”.

Justamente, en entrevista con César Torres en el programa ESPN F90, el entrenador referenció las razones de por qué no se ha presentado a la sede deportiva, una declaración que aumenta la polémica en el regreso del delantero a Colombia.

¿POR QUÉ NO LLEGÓ NEISER VILLARREAL A MILLONARIOS?

César Torres referenció en ESPN F90 que las cosas con Neiser no son como todo el mundo lo pinta por las polémicas en su actitud y en otras facetas que lo han llevado a estar en el ojo del huracán. De acuerdo con César, su ausencia al entrenamiento pasa porque no le habían notificado cuándo debía regresar.

El entrenador se ha dedicado a defender a capa y espada a Neiser y afirmó, “yo puedo hablar de las conversaciones y de los comportamientos que tengo con él fuera de la Selección. Yo creo que él, en Millonarios, no ha tenido un acto de indisciplina”.

Y continuó con lo de su ausencia en la sede, “yo sé que no se ha presentado; él me dice que no le han dicho cuándo se tiene que presentar. Ya se le dijo que debe hacerlo lo antes posible. Él no es un chico rebelde ni desobediente; por el contrario, es un chico que hace equipo, que tiene alegría. Quizás ha estado esperando una mejor comunicación”.

Posteriormente, aseveró que se mantiene en comunicación constante con el delantero y dejó entrever que, “yo hablé con él ayer y me dijo: ‘A mí no me han dicho cuándo me tengo que presentar; yo me fui a visitar a mi mamá, estuve en Tumaco’”.

Estas afirmaciones resultan curiosas, dado que Carlos Sarabia ya se incorporó nuevamente a Millonarios, mientras que el delantero oriundo de Tumaco, Nariño todavía no está con el club albiazul.

CÉSAR TORRES ENVIÓ MENSAJE A MILLONARIOS: “NO SABÍAN QUÉ TENÍAN CON NEISER VILLARREAL”

Por su parte, en La FM Más Deporte, César Torres afirmó que, “Neiser quedó muy solo (cuando pasa lo de la camisa del América). Millonarios lo baja a la Sub-20 y retrasa un poco su recuperación porque no es lo mismo que estés en el staff médico del equipo de mayores a estar con el staff médico de la Sub-20. Estuvimos pendientes con el cuerpo médico de la profesional y de las divisiones menores.

Se solicitó a través de Federación que lo llevemos a Barranquilla el 30 de agosto para alcanzarlo a recuperar, cuando lo revisa el departamento médico de nuestra selección absoluta, el panorama era difícil de que estuviera. La recuperación tuvo varios redireccionamientos hasta llegar al punto que llegó. Siempre diseñamos un equipo con él, todo eso le dio cariño, lo llenó de amor, sabemos lo que da para la parte competitiva y representa para los rivales”.

Sentenció que, “a Neiser yo no lo veo en Millonarios, yo lo veo en la Selección Bogotá. Cuando yo lo invito al primer ciclo, ni con ese primer ciclo fue tenido en cuenta en la profesional. Yo creo que ellos no sabían lo que tenían, no lo cuidaron de la manera que deben cuidarlo. Había alguien que lo conocía muy bien, Édgar Moreno nos lo recomendó a nosotros, pero seguramente no los escuchaba”.