Revelan precio y fecha para la subasta de Deportivo Pereira

Jhon Omar Candamil Calle, agente liquidador, dio a conocer mediante un comunicad oficial la fecha y el valor por el que será subastado Deportivo Pereira.

Se tiene estipulado que el proceso se realice el próximo 26 de enero del 2022 en la oficina de prensa del estadio Hernán Ramírez Villegas de la capital del departamento de Risaralda.

"Se permite informar que se programó la subasta pública para el día miércoles veintiséis de enero del 2022 a las 10:00 a.m. en las instalaciones de la Corporación ubicadas en el Estadio Hernán Ramírez Villegas sector occidental piso 3 de la ciudad de Pereira".

Por otro lado, se estableció que le precio inicial de la subasta será de $31.190.547.822, el cual además de ser por el equipo profesional, también considerará los "derechos de participación en los campeonatos organizados por la Federación Colombiana de Fútbol y divisiones, Dimayor y Difutbol, sus contratos, derechos deportivos y sobre la totalidad de los bienes y enseres de propiedad de la liquidación".

Para el proceso de la subasta se establecieron las siguientes condiciones:

1. Avalúo del equipo es de $31.190.547.822.

2. Solo se acepta ofertar por el valor en dinero y como mínimo por la totalidad del valor del activo.

3. Para ser postor hábil se requiere que el postor demuestre solvencia moral y económica; debe tener previamente consignados a órdenes del Juzgado Primero Civil circuito de Pereira el 40% del valor mínimo de venta y estar conformado como un ente deportivo de los permitidos por el artículo 1 de la Ley 1445 de 2011 y presentar documentos previos para debida diligencia.

4. No se aceptarán ofertas parciales o menores al pecio señalado

5. Para ser adjudicatario de acuerdo con los estatutos de la Dimayor deberá ser previamente aceptado por las asambleas generales de Dimayor y FCF, demostrando que no se encuentra en ninguna causal de inhabilidad e incompatibilidad, además de no esta<r vinculado en actividades directas o conexas de narcotráfico, lavado de de activos, financiación del terrorismo.