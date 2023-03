Revelan testamento de Gabriel Camargo; Tolima tiene nueva accionista mayoritario

Sorpresa generó la revelación que hizo Catherine Camargo, hija de Gabriel Camargo, acerca del testamento del que fuera el hombre fuerte del Deportes Tolima, y quien designó la mayor parte de su patrimonio a la heredera, según confirmó ella misma en el programa La Tertulia de RCN Radio.

El testamento de Gabriel Camargo

Mi papá hizo el testamento en el 2012. Cuando salió de la notaria, me llamó y me dijo: necesito que me prometas que no vas a decir lo que te voy a contar. Acabo de hacer un testamento donde te favorezco a ti, pero yo no quiero que nadie sepa, especialmente tu mamá porque me va a echar de la casa. Quedémonos calladitos por ahora. Y así fue. Yo no tenía claro en qué notaria era. Fue un proceso desde el 21 de noviembre que él falleció hasta el 10 de febrero que se pudo abrir el testamento. Nos honró con la designación.

Quiénes sabían del testamento

Tengo entendido que no, ni mi hermano, ni mi mamá. A su vez, a los cinco testigos que la ley orden que estén firmando el testamento, también les hizo hacer la misma promesa (la de no decir nada). Entonces, todos calladitos porque nadie sabía quién era el primero que debía empezar a hablar.

Vea también: ¿Cuándo son los sorteos de fase de grupos de Libertadores y Sudamericana?

Cómo tomó César Camargo el testamento de 'don' Gabriel

Pues no ha sido fácil para ellos. Estamos en un proceso de negociación, haber cómo lo hacemos de la mejor manera posible y lo menos traumática. Sí es mi aspiración. Las mujeres en Colombia nunca hemos tenido una presidenta en un equipo de fútbol. Ha sido un medio masculino completamente. Las reuniones de la Dimayor son hombres. Yo creo que es hora de abirir nuestro espacio.

Presidencia del Deportes Tolima

Esperemos que así sea y que Dios nos ayude para que sea así.

Le puede interesar: Copa Sudamericana 2023: ¿Cuándo es el sorteo de la fase de grupos?

Su relación con el Deportes Tolima

Mi padre siempre estuvo al frente del equipo porque César vivía con él en Colombia. El hijo de César, Alejandro, es un gran aficionado al fútbol. César siempre estuvo pendiente al lado de él; igualmente, todos estábamos aportando nuestro granito de arena, pero el gran constructor de todo, era mi papá. El fútbol ha estado en mis venas, en mi sangre. Fui buena arquera. Mi hija también, juega al fútbol. Siempre hemos estado vinculadas al equipo. Yo hablaba con mi papá cuatro o cinco horas al día acerca del equipo.