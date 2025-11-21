Revolcón en el América; importantes miembros del club han sido desvinculados

El América de Cali ha enviado un comunicado informando a la opinión pública acerca de la desvinculación de Daniel Pabón (gerente deportivo) y John “Pluto” Meneses (entrenador de porteros), esto, como consecuencia a las sanciones que provocaron los hechos lamentables de violencia ocurridos en el Torneo de las Américas.

Recordemos que la Comisión Disciplinaria de la Liga Vallecaucana de Fútbol había impuesto fuertes sanciones al América de Cali Sub-17 por los hechos de violencia ocurridos el pasado 12 de octubre, durante la semifinal del Torneo Internacional de las Américas, donde varios integrantes del club agredieron al árbitro Fernando José Velásquez Amador.

