Vie, 21/11/2025 - 18:20
Revolcón en el América; importantes miembros del club han sido desvinculados
El equipo escarlata dio a conocer la noticia a través de un comunicado.
El América de Cali ha enviado un comunicado informando a la opinión pública acerca de la desvinculación de Daniel Pabón (gerente deportivo) y John “Pluto” Meneses (entrenador de porteros), esto, como consecuencia a las sanciones que provocaron los hechos lamentables de violencia ocurridos en el Torneo de las Américas.
Recordemos que la Comisión Disciplinaria de la Liga Vallecaucana de Fútbol había impuesto fuertes sanciones al América de Cali Sub-17 por los hechos de violencia ocurridos el pasado 12 de octubre, durante la semifinal del Torneo Internacional de las Américas, donde varios integrantes del club agredieron al árbitro Fernando José Velásquez Amador.
América tendrá que suplir la baja de importantes miembros de la institución
El equipo Sub-17 de los ‘Diablos Rojos’ fue protagonista de una situación bochornosa en la categoría C del Fútbol Aficionado Colombiano, pues en un partido contra la Academia Alemana de Popayán, miembros de la institución escarlata agredieron al juez central provocándole su traslado a un centro médico y dejándolo con tres días de incapacidad.
“Agredieron de manera violenta y cobarde con puños en la cara, espalda y patadas por la espalda, en estado de indefensión, a nuestro árbitro escalafonado en la categoría C del Fútbol Aficionado Colombiano, poniendo en riesgo su vida”, dijo el mensaje oficial de la Asociación Vallecaucana de Árbitros (Avaf).
Las sanciones que la Avaf aplicó al América de Cali
Tras comprobarse la gravedad de los hechos y también identificar a los agresores, la Comisión Disciplinaria de la Liga Vallecaucana de Fútbol sancionó con 24 meses de suspensión al gerente deportivo Daniel Pabón Martán y el preparador de arqueros Jhon ‘Pluto’ Meneses, un castigo ejemplar que ahora tiene sus consecuencias son la desvinculación total del club.
Además, 11 jugadores recibieron 18 meses de suspensión por su participación en la agresión contra el juez central, una situación que deja al América de Cali con la tarea de buscar nuevos miembros para su equipo Sub-17 y también con la necesidad de suplir la baja del gerente deportivo y del preparador de arqueros.
