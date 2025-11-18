Revolcón en Liga BetPlay: equipo tendrá 16 bajas para el 2026

Para 12 clubes de la Liga BetPlay 2025-II viene la necesidad de reponerse de la eliminación y preparar lo que será el siguiente año con urgencias de ser protagonistas de nueva cuenta en el rentado nacional. Por esta razón, el mercado de fichajes será ideal para poder armarse de la mejor forma y competir.

Vea también: Neymar recibe otro ultimátum de Ancelotti: esta es la nueva condición

Durante el segundo semestre, dos clubes han quedado sumamente golpeados por la situación financiera de la institución. La crisis administrativa tocó al Deportivo Pereira y al Deportivo Pasto. Los pereiranos se opusieron a jugar, los pastusos también en la última fecha, pero terminaron afrontando la jornada definitiva con el equipo habitual.

Además de ello, Pasto también estuvo señalado en la mitad del segundo semestre por casos de apuestas que reveló el presidente Óscar Casabón, pero nunca hubo pruebas pertinentes para dar con algo certero sobre esta irregularidad.

Para el siguiente año, como ha sido habitual en las últimas temporadas, el Deportivo Pasto ya empieza a estructurar el mercado de fichajes en donde se prevén varias salidas. La cifra es tan impactante que asciende a las 16 bajas para intentar volver a clasificar para los cuadrangulares y optar por un título.

LAS 16 BAJAS QUE TENDRÁ EL DEPORTIVO PASTO EN 2026

De acuerdo con información de Marcela Delgado en Planeta Fútbol de Antena 2, Deportivo Pasto ya empieza a preparar el siguiente año y, por motivos de terminación de contratos en su mayoría, saldría de 15 jugadores. Ahí aparece la duda de Diego Martínez, con el que intentarían llegar a un acuerdo económico para definir la rescisión de su vínculo contractual.

Le puede interesar: Huila explica la desaparición: "Es lo más responsable para el departamento"

Marcela Delgado filtró los nombres, “Deportivo Pasto ya es noticia, pues, aproximadamente son 16 los nombres de los jugadores que saldrían de la institución volcánica. Unos que ya terminaron sus contratos con el equipo del sur del país y otro como en el caso de Diego Martínez con el que se piensa llegar a un acuerdo económico”.

Así las cosas, filtró los nombres de los futbolistas que no seguirán para el 2026, “Santiago Jiménez, Diego Castillo, Víctor Andrés Cabezas, Gonzalo Ritacco, Felipe Jaramillo, Juan Esteban Franco, Mauricio Castaño, David Camacho, Jefferson Rivas, Kevin Rendón, Luis Caicedo, Facundo Boné, Juan Manuel Valencia, Freddy Espinal, Joyce Ossa y se busca con un buen acuerdo la salida del guardameta Diego Martínez”.

En ese sentido, Pasto tendrá que armarse en todas sus líneas, empezando desde la portería, dado que los dos arqueros que tienen en estos momentos saldrán de la institución. Víctor Cabezas terminó su vínculo contractual, mientras que Diego Martínez no entraría en los planes y buscan cerrar un acuerdo económico para su salida.

Lea también: Colombia cuenta con inmejorable ventaja vs Australia: el dato que lo comprueba

Además, se va un ídolo de la institución como lo es Kevin Rendón. Pasto siempre sale de varios jugadores y contrata misma cantidad de jugadores o a veces superan dichas cifras. Habrá que esperar qué futbolistas dan la talla en ese amplio libro de fichajes que tendrán.