Millonarios recibió mala noticia de Dimayor
@MillosFCoficial
Liga Betplay
Actualizado:
Vie, 12/09/2025 - 15:06

Revolcón en Millonarios: cuatro bajas y tres novedades en Liga BetPlay

Millonarios quiere mantener su invicto en Liga BetPlay con Hernán Torres como técnico.

Millonarios quiere seguir recuperando terreno en la Liga BetPlay bajo la dirección técnica de Hernán Torres. El equipo 'embajador' registra tres victorias y un empate desde que el estratega ibaguereño asumió el cargo, por lo que ha escalado en la tabla de posiciones hasta ubicarse en la posición 11 con 11 unidades.

En la jornada 11, el conjunto bogotano tratará de sumar visitando en el estadio Armando Maestre Pavajeau.de Valledupar a Alianza F.C.

Novedades de Millonarios Vs Alianza

Para el partido contra Alianza, el director técnico Hernán Torres sorprendió con un revolcón en la nómina de jugadores convocados.

Millonarios tendrá cuatro bajas, teniendo en cuenta el anterior encuentro ante Deportivo Pasto y tres regresos.

Álex Stick Castro, Danovis Banguero, Álex Paz y Juan Carlos Pereira no fueron considerados por Hernán Torres por consideración técnica o lesión.

Por otro lado, Cristian Cañozales, Juan Pablo Vargas y Jhoan Hernández vuelven a una convocatoria.

Convocados en Millonarios para visitar a Alianza.

 

Porteros
Diego Novoa e Iván Arboleda

Defensas
Samuel Martín, Juan Pablo Vargas, Sergio Mosquera, Jorge Arias y Jhoan Hernández

Mediocampistas
Nicolás Arévalo, Juan José Ramírez, Dewar Victoria, Brayan Cuero, Stiven Vega y Sebastián Del Castillo

Delanteros
Beckham Castro, Leonardo Castro, Santiago Giordana, Luis Marimón, Edwin Mosquera, Cristian Cañozales y Jorge Hurtado

