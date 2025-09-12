Revolcón en Millonarios: cuatro bajas y tres novedades en Liga BetPlay

Millonarios quiere seguir recuperando terreno en la Liga BetPlay bajo la dirección técnica de Hernán Torres. El equipo 'embajador' registra tres victorias y un empate desde que el estratega ibaguereño asumió el cargo, por lo que ha escalado en la tabla de posiciones hasta ubicarse en la posición 11 con 11 unidades.

En la jornada 11, el conjunto bogotano tratará de sumar visitando en el estadio Armando Maestre Pavajeau.de Valledupar a Alianza F.C.