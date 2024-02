Reyes lamentó los errores del Junior en el empate ante Pereira: "Nos duele no haber podido ganar"

Sobre el final, Junior de Barranquilla rescató un empate en su visita a Deportivo Pereira con un gol de Stiven Rodríguez que despertó la polémica por la posición de Carlos Bacca cuando llegó el balón al campo contrario.

Más allá de esta acción, el técnico Arturo Reyes se mostró conforme por el rendimiento del equipo durante este compromiso, aunque lamentó varias cosas que al final privaron a sus dirigidos de llevarse los tres puntos del Hernán Ramírez Villegas.

"Me quedo con el esfuerzo que hizo el equipo. El resultado se nos escapó de las manos porque logramos una diferencia de dos goles en el primer tiempo, pero no la logramos sostener en los primeros diez minutos. Nos duele no haber podido sumar los tres puntos, pero el equipo viene mejorando y nos quedan dos partidos importantes este fin de semana", manifestó en rueda de prensa.

Por otra parte, el técnico samario quedó maravillado con Carlos Darwin Quintero, quien fue crucial con tres goles que marcaron la remontada de los matecañas en la parte complementaria:

"Hoy nos enfrentamos a un equipo que es muy fuerte en condición de local y nos encontramos a un jugador que está un paso adelante en Colombia como Carlos Darwin Quintero. Es alguien que marca la diferencia", precisó.

Por último, Reyes fue enfático en las cosas que debe mejorar Junior para evitar que se sigan presentando más errores en los próximos "Nos falta mejorar la concentración en el segundo tiempo porque ellos (Pereira) iban a entrar muy fuertes tras el entretiempo y debíamos estar preparados para los que se nos iba a venir, pero no lo logramos", sentenció.

Aunque el cuadro barranquillero sigue en el grupo de los ocho al sumar 14 puntos en la tabla de posiciones, completó cuatro partidos sin conocer la victoria, incluyendo las tres derrotas ante Fortaleza, Tolima y Santa Fe, por lo que buscará redimirse ante su hinchada este sábado 2 de marzo cuando reciba a Nacional en el Metropolitano.

