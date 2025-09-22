Actualizado:
Lun, 22/09/2025 - 15:03
Ricardo Gareca confesó si quiere ser el nuevo técnico de Atlético Nacional
El reconocido entrenador argentino está sin equipo tras su paso por la Selección de Chile.
Continúa la incertidumbre de saber quién será el próximo director técnico de Atlético Nacional, conjunto verde de Antioquia que decidió darle salida a Javier Gandolfi tras una serie de resultados negativos y un divorcio marcado con gran parte de la hinchada.
Las directivas del equipo ‘verdolaga’ asignaron a Diego Arias como técnico interino hasta el día en el que anuncien nuevo entrenador en propiedad, estratega colombiano que en su debut en el banquillo de Nacional logró una victoria por 2-1 en condición de visitante frente al Unión Magdalena.
Lea también: Nacional y Millonarios calientan la tabla de posiciones de Liga BetPlay
En otras noticias: ¿quién será el nuevo técnico de Atlético Nacional?
Ricardo Gareca no descartó dirigir a Nacional en un futuro; esto dijo
El entrenador argentino de 67 años, quien viene de vivir un frustrado paso por el banquillo de la Selección de Chile, equipo que tuvo que dejar en medio de las Eliminatorias al Mundial 2026 por una serie de resultados negativos, habló de la posibilidad de llegar a Nacional luego de que su nombre sonara como una de las opciones.
Pues bien, Ricardo Gareca habló en el programa EL BVAR CARACOL y se sintió alagado por sonar como una de las opciones que podría contemplar Nacional, un equipo que considera grande en Colombia al igual que el América de Cali (con el que se siente más identificado), una decisión que podría analizar en un futuro, pues de momento está enfocado en proyectos personales.
“Por Nacional tengo un gran respeto, es un grande sin lugar a duda, es una decisión que podría llegar a ver... me siento muy identificado con América, pero ahorita lo único que tengo la cabeza en este momento son unos emprendimientos que tengo y ya saliendo de todo eso llegará el tiempo para analizar las propuestas que pueda tener”, dijo Gareca.
Pablo Guede declinó llegar a Nacional
Uno de los entrenadores que sonó con fuerza para llegar a Nacional fue el argentino Pablo Guede, (quien tuvo un paso exitoso por Colo Colo y que actualmente está sin dirigir ningún club), sin embargo, el estratega de 50 años agradeció a Nacional y les informó que está a la espera de otras posibles ofertas.
Fuente
Antena 2