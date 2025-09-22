Ricardo Gareca confesó si quiere ser el nuevo técnico de Atlético Nacional

Ricardo Gareca no descartó dirigir a Nacional en un futuro; esto dijo

El entrenador argentino de 67 años, quien viene de vivir un frustrado paso por el banquillo de la Selección de Chile, equipo que tuvo que dejar en medio de las Eliminatorias al Mundial 2026 por una serie de resultados negativos, habló de la posibilidad de llegar a Nacional luego de que su nombre sonara como una de las opciones.

Pues bien, Ricardo Gareca habló en el programa EL BVAR CARACOL y se sintió alagado por sonar como una de las opciones que podría contemplar Nacional, un equipo que considera grande en Colombia al igual que el América de Cali (con el que se siente más identificado), una decisión que podría analizar en un futuro, pues de momento está enfocado en proyectos personales.

“Por Nacional tengo un gran respeto, es un grande sin lugar a duda, es una decisión que podría llegar a ver... me siento muy identificado con América, pero ahorita lo único que tengo la cabeza en este momento son unos emprendimientos que tengo y ya saliendo de todo eso llegará el tiempo para analizar las propuestas que pueda tener”, dijo Gareca.