Rival de Millonarios en la Liga BetPlay contrataría a David González

Las ocho fechas de la Liga BetPlay han traído consigo varias sorpresas como los equipos que se encuentran en la zona del descenso y que no han levantado cabeza, movimientos en la reclasificación a torneos internacionales y cambios en los banquillos técnicos a mitad del semestre deportivo.

Varios equipos han cambiado de director técnico con el pasar de los partidos, Unión Magdalena fue uno de los primeros con Alexis García y Gerardo Bedoya, se sumaron equipos del Torneo BetPlay como Patriotas, Cúcuta y Real Cartagena, y finalmente Millonarios también tomó una radical decisión con David González tras perder ante el 'ciclón bananero', pero el estratega antioqueño "caería de pie", ya que Águilas Doradas se habría interesado en él.

Águilas Doradas se quedó sin técnico y buscaría fichar a David González

Pablo de Menuer estuvo al mando de Águilas Doradas desde el segundo semestre y logró estar en el banquillo durante ocho fechas reglamentarias en donde los resultados no fueron del todo positivos. Dejó al equipo en la casilla 16 con siete unidades, habiendo ganado solo un encuentro, empatado en cuatro ocasiones y caído en tres partidos.

Millonarios anunció la llegada de Hernán Torres como nuevo director técnico y la preocupación de David González llegaría a su fin al quedarse sin puesto, ya que Águilas Doradas se interesaría en contar con él tras la reciente destitución de Menuer tras caer goleado 4-0 frente a Bucaramanga.