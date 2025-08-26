Actualizado:
Mar, 26/08/2025 - 14:06
Rival de Millonarios en la Liga BetPlay contrataría a David González
La Liga BetPlay sigue dejando sorpresas y una de ellas sería el nuevo equipo de David González.
Las ocho fechas de la Liga BetPlay han traído consigo varias sorpresas como los equipos que se encuentran en la zona del descenso y que no han levantado cabeza, movimientos en la reclasificación a torneos internacionales y cambios en los banquillos técnicos a mitad del semestre deportivo.
Varios equipos han cambiado de director técnico con el pasar de los partidos, Unión Magdalena fue uno de los primeros con Alexis García y Gerardo Bedoya, se sumaron equipos del Torneo BetPlay como Patriotas, Cúcuta y Real Cartagena, y finalmente Millonarios también tomó una radical decisión con David González tras perder ante el 'ciclón bananero', pero el estratega antioqueño "caería de pie", ya que Águilas Doradas se habría interesado en él.
Águilas Doradas se quedó sin técnico y buscaría fichar a David González
Pablo de Menuer estuvo al mando de Águilas Doradas desde el segundo semestre y logró estar en el banquillo durante ocho fechas reglamentarias en donde los resultados no fueron del todo positivos. Dejó al equipo en la casilla 16 con siete unidades, habiendo ganado solo un encuentro, empatado en cuatro ocasiones y caído en tres partidos.
Millonarios anunció la llegada de Hernán Torres como nuevo director técnico y la preocupación de David González llegaría a su fin al quedarse sin puesto, ya que Águilas Doradas se interesaría en contar con él tras la reciente destitución de Menuer tras caer goleado 4-0 frente a Bucaramanga.
Las directivas del club ha comenzado a evaluar nombres de posibles técnicos que se acoplen a la necesidad que presenta el club. Además, hay que tener en cuenta que en este momento los nombres son muy limitado en el mercado de estrategas, por lo que una de las opciones más claras sería David González, tal como lo ha dado a conocer Mariano Olsen y Pilar Velázquez.
David González le interesa a Rionegro Águilas. Es uno de los candidatos.— Paolo Arenas (@PaoloArenas) August 26, 2025
El siguiente rival de Águilas, este viernes, es Millonarios.
Info de Clásico Paisa, junto a @pilarvelasquezv @oscartobonc pic.twitter.com/kN72O3qGx7
¿Cómo le fue a David González con Millonarios?
David González arribó a Millonarios desde Deportes Tolima en el inicio de la temporada 2025, habiendo logrado dirigir en 34 oportunidades con un rendimiento de 14 victorias, nueve empates y 11 derrotas, en donde su mayor logro fue llegar a los cuadrangulares finales de la Liga BetPlay 2025 de apertura.
