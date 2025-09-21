Actualizado:
Dom, 21/09/2025 - 20:22
Rivales definidos de Cali en Copa Libertadores tras quedar campeón
Deportivo Cali se coronó campeón de la Liga BetPlay y ya tiene los rivales definidos para la Copa Libertadores.
La novena edición de la Liga BetPlay Femenina ya tienen a un nuevo campeón y es Deportivo Cali, el cual venció en su tercera final a Independiente Santa Fe y de paso lo igualó en cuanto a títulos con un total de tres trofeos en el palmarés.
Ahora el cuadro 'azucarero' podrá celebrar este nuevo logro, pero también deberá comenzar a pensar en lo que será una nueva participación en la Copa Libertadores, en la cual ya conoce a sus respectivos rivales tras quedar campeón.
Estos son los rivales de Cali en la Copa Libertadores
Argentina será el país encargado de recibir a los equipos participantes de la nueva edición de la Copa Libertadores y acogerá el torneo en las ciudades de Buenos Aires, usando estadios como el Nuevo Francisco Urbano y el Florencio Sola, pertenecientes a Deportivo Morón y Banfield, respectivamente.
Deportivo Cali será uno de los protagonistas del certamen tras llegar a la final de la Liga BetPlay Femenina y, posteriormente, salir campeón, lo que le permitió instaurarse en el Grupo B, en donde ya lo estaban esperando sus rivales.
El "Representante Colombia 1", es decir Deportivo Cali, campeón de la Liga BetPlay, quedó ubicado en el Grupo D con Libertad, Nacional y U. de Chile.
¿Cuándo inicia la Copa Libertadores 2025?
La respectiva competencia se disputará del 2 al 18 de octubre de 2025 en Argentina, similar al calendario que se manejó en la edición pasada. La fase de grupos iniciaría desde el jueves 2 de este mes y llegaría a su fin alrededor del 9 de octubre.
