Rivales definidos de Cali en Copa Libertadores tras quedar campeón

La novena edición de la Liga BetPlay Femenina ya tienen a un nuevo campeón y es Deportivo Cali, el cual venció en su tercera final a Independiente Santa Fe y de paso lo igualó en cuanto a títulos con un total de tres trofeos en el palmarés.

Ahora el cuadro 'azucarero' podrá celebrar este nuevo logro, pero también deberá comenzar a pensar en lo que será una nueva participación en la Copa Libertadores, en la cual ya conoce a sus respectivos rivales tras quedar campeón.

Le puede interesar: Cali es campeón de la Liga BetPlay: hace historia en el FPC

Estos son los rivales de Cali en la Copa Libertadores

Argentina será el país encargado de recibir a los equipos participantes de la nueva edición de la Copa Libertadores y acogerá el torneo en las ciudades de Buenos Aires, usando estadios como el Nuevo Francisco Urbano y el Florencio Sola, pertenecientes a Deportivo Morón y Banfield, respectivamente.

Deportivo Cali será uno de los protagonistas del certamen tras llegar a la final de la Liga BetPlay Femenina y, posteriormente, salir campeón, lo que le permitió instaurarse en el Grupo B, en donde ya lo estaban esperando sus rivales.