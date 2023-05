Rivera no se quedó con nada, apuntó a los árbitros y recalcó que "Cataño jugó gratis"

Millonarios e Independiente Santa Fe se midieron este domingo para cumplir con la jornada 18 de la Liga Betplay, misma que en esta oportunidad se dio en el estadio El Campín y dejó un resultado de 1-0 a favor de los Embajadores.

Estos tres puntos significaron para los de Alberto Gamero la clasificación directa a los cuadrangulares finales, pero parece que el que no quedó muy tranquilo fue Harold Rivera, quien después del compromiso mostró su descontento por las acciones del árbitro.

En rueda de prensa, el estratega 'Cardenal', dio a conocer que se quedaba con "con lo bueno que hizo el equipo. Lamentablemente, no nos alcanzó para al menos haber empatado el partido. Los partidos se ganan marcando goles, en esta ocasión no lo hicimos y perdimos un juego que no merecíamos perder. Por el trámite, no solo en el segundo tiempo, sino en todo el compromiso".

"Nos pitan un penal que, si van a revisarlo en el VAR, entonces por qué no miden las otras situaciones de la misma manera. Me parece que Daniel Cataño jugó gratis, sobre todo por todas las faltas que hizo. Ya son decisiones e interpretaciones de los árbitros”, añadió Rivera.

Por otro lado, dio a conocer lo que viene para Santa Fe y las cuentas que hacen para clasificarse: "tenemos que ganar los partidos y sumar la mayor cantidad de puntos posibles de estos 3 partidos que nos quedan. Hoy, desafortunadamente, no pudimos sumar y rivales directos para clasificar, perdieron: Medellín, Junior… Nosotros queríamos sumar, no fue así y se aprieta la tabla, pero estoy seguro que vamos a clasificar".