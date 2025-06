Rodallega anuncia lo peor tras quedar campeón: "un paso al costado"

Hugo Rodallega se pronunció luego de que Independiente Santa Fe se consagrara campeón de la Liga Betplay al vencer 1-2 a Independiente Medellín en el estadio Atanasio Girardot. Con este resultado, el club capitalino alcanzó su décima estrella en el fútbol colombiano.

El jugador expresó que está considerando la posibilidad de retirarse del fútbol profesional: “Quizás yo quisiera dar un paso al costado. No sé, para que los jóvenes tengan más oportunidad, la familia no me ha dejado, mi hijo me dice que siga luchando. Les dije que si éramos campeones, quizá será el momento para retirarme”.

Rodallega también confirmó que viene arrastrando una lesión desde la fase de cuadrangulares, la cual deberá ser atendida quirúrgicamente. “Me fracturé el tabique en el partido con Millonarios y me voy a operar no quisimos decir nada en el momento”, afirmó el atacante.

El delantero de 38 años disputó la final como titular y fue sustituido en el segundo tiempo. Anotó, cumplió labores en ofensiva y recibió el respaldo del cuerpo técnico encabezado por Jorge Bava, quien lo mantuvo como una de las piezas principales a lo largo del torneo, a pesar de la lesión en su pierna derecha que mostró en los últimos partidos.