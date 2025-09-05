Actualizado:
Rodallega calentó el clásico: "¿Qué pasó Millonarios, te quedaste esperando?"
Hugo Rodallega calentó el clásico entre Santa Fe y Millonarios con polémico mensaje.
Santa Fe está a punto de disputar una nueva fecha de clásicos ante Millonarios y justo en este enfrentamiento llega con la necesidad de sumar de a tres unidades para volver a meterse dentro de los ocho mejores equipos de la competencia y junto con ello intentar defender el título que obtuvieron en el semestre de apertura 2025.
El cuadro 'cardenal' se prepara para asumir un nuevo reto en la Liga BetPlay, en donde se enfrentará ante Millonarios, en el Estadio El Campín, por la fecha 10. Este duelo será importante para ambos equipos, ya que aquel que logre sumar de a tres unidades entrará dentro de los tres mejores equipos de la presente liga. Es por ello que Hugo Rodallega lo empieza a trabajar desde ya y calienta el partido con una polémica publicación.
Hugo Rodallega le envió contundente mensaje a Santa Fe
Hay una duda pendiente entre ambas escuadras por la eliminación que ocurrió en el semestre de clausura por parte del cuadro 'cardenal' al 'embajador'. Sin embargo, el equipo dirigido por Hernán Torres podría llegar a tomar ventaja para esta ocasión, ya que Santa Fe no ha recuperado del todo a su goleador, Hugo Rodallega, y también perdería a Joaquín Sosa en la zona defensiva por una lesión en el duelo ante Once Caldas.
Millonarios no se queda atrás, pues también llega con desventaja con la ausencia de Helibelton Palacios, Guillermo de Amores y posiblemente el mediocampista, Nicolás Arévalo. Santa Fe auspiciará como visitante, pero aún así los jugadores y cuerpo técnico no se muestran intimidados ante tal situación.
Fue justamente el capitán y referente, Hugo Rodallega, quien se reportó con un mensaje que se puede llegar a tomar como intimidador para su rival, pues en sus redes sociales compartió una publicación en donde sale una barra popular en contra de Millonarios que dice: "Compraste jugadores y también le pagaste a los jueces, ensuciaste tu escudo, esa mancha se queda por siempre, pero nunca podrás comprar una hinchada que te aliente en la buena y en la mala".
¿Cuándo será el clásico de Millonarios vs Santa Fe en Liga BetPlay?
El compromiso entre Millonarios vs Santa Fe corresponde a la fecha 10 de la Liga BetPlay y el equipo de Torres comenzará auspiciando como local. Dicho enfrentamiento se llevará a cabo en el Estadio El Campín, el sábado 6 de septiembre, sobre las 20:30 hora Colombia.
