Rodallega calla los rumores sobre su salida de Santa Fe: "No he hablado con nadie"

Hugo Rodallega no se va de Santa Fe

Una vez finalizó el partido ante Patriotas en Bogotá, el propio delantero entregó unas declaraciones en las que desmintió por completo su posible salida de la institución:

"Yo estoy aquí con Santa Fe. En realidad no he hablado con nadie. No tengo conocimiento de lo que se dice y sigo trabajando aquí. Mi mente está en Santa Fe", aseguró el capitán del cuadro capitalino en declaraciones a Star+.