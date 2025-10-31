Actualizado:
Vie, 31/10/2025 - 20:48
Rodallega confesó el club donde quiere retirarse; no es Santa Fe ni América
El experimentado delantero de 40 años explicó sus razones.
Independiente Santa Fe viene de vencer 2-1 a Junior de Barranquilla por la Liga BetPlay, triunfo que ayudó a incrementar sus chances de clasificar a los cuadrangulares, un partido donde nuevamente apareció la cuota goleadora de Hugo Rodallega, quien aportó un golazo de ‘tijera’ y una asistencia para la remontada frente al conjunto ‘tiburón’.
El experimentado atacante nacido en el Valle del Cauca hace 40 años, sigue vigente y demostrando su jerarquía goleadora en partidos decisivos con Independiente Santa Fe, un jugador clave en las aspiraciones del conjunto ‘cardenal’ por obtener el bicampeonato en la Liga BetPlay.
Rodallega confesó el club donde quiere retirarse
El jugador dio declaraciones para el programa ‘Sin Boleta’ y habló entre otras cosas de su deseo de retirarse del fútbol vistiendo una camiseta en particular, que no es la de América de Cali (club del que ha confesado ser hincha) ni tampoco la de Santa Fe, conjunto al que llegó en enero de 2023 y donde ya es considerado ídolo por parte de varios de sus hinchas.
Se trata del Deportes Quindío, club donde Rodallega surgió como profesional en el año 2004 y que le ayudó a impulsar una destacada carrera, pues en 42 partidos disputados con el cuadro de Armenia logró anotar 20 goles.
“Es algo que sí quisiera realizar, lo he hablado con Hernando Ángel (presidente del Quindío) y con Eduardo Méndez (mandamás de Santa Fe), que quisiera jugar al menos mi último partido como profesional activo en el Deportes Quindío", dijo el goleador.
Rodallega quiere agradecer al club que le ayudó a formarse como profesional
"No estoy diciendo que yo soy un jugador que logre llenar solo todo un estadio, pero creo si se pueden hacer cosas con la taquilla o con la venta de camisetas, me gustaría retribuirle al Quindío eso que me dio al principio como forma de agradecimiento”, añadió Hugo.
