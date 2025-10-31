Rodallega confesó el club donde quiere retirarse; no es Santa Fe ni América

Rodallega confesó el club donde quiere retirarse

El jugador dio declaraciones para el programa ‘Sin Boleta’ y habló entre otras cosas de su deseo de retirarse del fútbol vistiendo una camiseta en particular, que no es la de América de Cali (club del que ha confesado ser hincha) ni tampoco la de Santa Fe, conjunto al que llegó en enero de 2023 y donde ya es considerado ídolo por parte de varios de sus hinchas.

Se trata del Deportes Quindío, club donde Rodallega surgió como profesional en el año 2004 y que le ayudó a impulsar una destacada carrera, pues en 42 partidos disputados con el cuadro de Armenia logró anotar 20 goles.

“Es algo que sí quisiera realizar, lo he hablado con Hernando Ángel (presidente del Quindío) y con Eduardo Méndez (mandamás de Santa Fe), que quisiera jugar al menos mi último partido como profesional activo en el Deportes Quindío", dijo el goleador.