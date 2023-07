Rodallega confesó que quiere ser DT y dijo a cuál entrenador pretende parecerse

Hugo Rodallega se convirtió en delantero de Independiente Santa Fe a inicios de 2023, y pese a que le costó ponerse a punto físicamente, se convirtió en pieza clave del equipo, por lo cual ahora es 'inamovible' de la alineación titular.

Ahora, el delantero -quien acaba de cumplir 38 años- habló con 'Planeta Fútbol' de Antena 2 este miércoles 26 de julio, y reveló algunas razones por las cuales llegó a Santa Fe, y lo que tiene proyectado posterior a su retiro del fútbol profesional.

"Yo nunca pude firmar con otro equipo porque tenía una cláusula donde jugaba, no fue por otro motivo", afirmó Rodallega, quien en varias ocasiones 'tocó a la puerta' de América de Cali, pero no hubo acuerdo.

Más adelante, hablando sobre su presente en el equipo, el delantero afirmó que "me he encariñado mucho con Santa Fe, con su hinchada y la institución", y ratificó que quiere seguir aportando al equipo.

¿A qué se dedicará Hugo Rodallega tras retirarse del fútbol profesional?

Posteriormente, cuando se le inquietó a Rodallega sobre su retiro, el jugador dijo "no pienso mucho en eso", pero sí fue claro en que "me he estado preparando, y quiero prepararme, porque quiero ser un gran entrenador".

"Es una idea que tengo en la cabeza", afirmó Hugo, pero de momento "quiero disfrutar y aportándole un poco de lo que aprendí al fútbol colombiano".

Además, haciendo un ejercicio acerca de la forma en que jugarían sus equipos jugarían, hablando hipotéticamente ante la posibilidad de ser entrenador, Rodallega le apunta a que sea "hábil, dinámico, agresivo y que proponga".

"Los equipos que salen a proponer son los que mas chances tienen de ganar", continuó Rodallega, afirmando que "a cada técnico he intentado sacarle algo de aprendizaje, pero me quedo con la filosofía de Roberto Martínez (actual técnico de Portugal), a quien lo tuve en Wigan... es bastante ofensivo".

Por último, Rodallega reconoció que "no sé si el retiro sea este o el otro año, porque el presidente quiere que firmemos un nuevo contrato, entonces me la están poniendo difícil (risas)".