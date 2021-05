Rodallega confirmó diálogo con Tulio Gómez y elogió la llegada de Osorio a América

Después de quedar eliminado de la Liga BetPlay y a pesar de que aún tiene posibilidad por clasificar a los octavos de final de la Copa Conmebol Libertadores, América de Cali planifica lo que será el segundo semestre del 2021 y a la expectativa por el anuncio de Juan Carlos Osorio como nuevo director técnico se suma la contratación de refuerzos.

Como ha sido habitual en los últimos mercados de fichajes, uno de los nombres que siempre suena como posible incorporación es la del delantero Hugo Rodallega.

Según se ha informado con anterioridad, el atacante se ha estado en contacto en repetidas ocasiones con Tulio Gómez, máximo accionista del conjunto, 'escarlata', pero no han llegado a un acuerdo. Sin embargo, para este 2021 la situación sería diferente.

En diálogo con Zona Libre de Humo, Rodallega reveló que volvió a comunicarse con Gómez para manifestar su interés de vinculare a América y conocer la disponibilidad el directivo para contratarlo.

"Yo me puse en contacto hace un mes con Tulio Gómez. Me mostró su interés y él sabe que yo tengo el interés también", dijo.

A pesar de lo dicho, el futbolistas dejó claro que hay que iniciar la negociación, pero abrió la puerta a su vinculación debido a que termina contrato con Denizlispor en junio y no ve con buenos ojos una renovación ya que el club descendió a la segunda división de Turquía.

"Pero debe empezar la negociación, son decisiones que hay que manejar y arreglar las cosas. Termino contrato el 30 de junio. Es muy difícil renovar. No está en mis prioridades", afirmó.

Rodallega también se refirió a la posible llegada de Juan Carlos Osorio a la dirección técnica de América y llenó de elogios el trabajo del entrenador.

"Con el profe Osorio tengo una muy buena relación. Con él he compartido muchas veces. Hemos compartido también ratos de nuestra vida persona. Sería un paso para que América pueda soñar en ser más grandes", aseguró.

Finalmente, el delantero afirmó que tiene claro que si regresa al fútbol colombiano deberá sacrificar un porcentaje económico y también reveló que ha sido sondeado por otro club del país.

"La parte económica no me preocupa, por que cuando regrese a Colombia tengo que bajar un porcentaje, pero quiero disfrutar y seguir jugando fútbol. He tenido sondeos de otros equipos, de Junior", puntualizó.