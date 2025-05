Rodallega dejó claro mensaje tras el 6-1: “No va a influir en nada”

Acabó la fase regular de la Liga BetPlay 2025-I con una dura derrota para Independiente Santa Fe, que, si bien, evidentemente era poco lo que se jugaba por la anticipada clasificación, es inadmisible que un equipo de esa altura pierda holgadamente ante Alianza Valledupar con un contundente 6-1 en contra.

Jorge Bava guardó a sus mejores elementos para los cuadrangulares, sumado a gran cantidad de bajas que tuvo en Valledupar. Llevó a varios canteranos que se estrenaron y fueron retratados en un penoso y vergonzoso resultado que deja mal parado al entrenador por esa decisión y a los referentes que no pudieron estar en el cierre de la jornada.

Para este compromiso, Andrés Mosquera Marmolejo no fue titular ni convocado, pese a no tener ningún tipo de sanción. Hugo Rodallega pagó una fecha por acumulación de amarillas y en su lugar estuvo Ángelo Rodríguez, goleador del partido para Independiente Santa Fe.

Pese a la durísima derrota, Santa Fe se metió a los cuadrangulares y deberá olvidar ese mal registro ante Millonarios, Once Caldas y Atlético Nacional. Un grupo similar al de hace seis meses en donde quedaron últimos con solo una unidad. El estreno será de local en el clásico bogotano este domingo 1 de junio.

Este martes 27 de mayo, Santa Fe convocó a atención a medios en la sede deportiva de Tenjo. Hugo Rodallega, Andrés Mosquera Marmolejo y Omar Fernández Frasica le pusieron la cara a la situación.

“SANTA FE NO ES UN EQUIPO QUE ESTÉ PARA SUFRIR ESAS DERROTAS”; HUGO RODALLEGA

Hugo Rodallega no estuvo en Valledupar dado que pagó una fecha de sanción por acumulación de tarjetas amarillas. Santa Fe perdió a su máximo goleador en el torneo y sufrió una catastrófica derrota. El vallecaucano afirmó en la atención a medios que, “fue lamentable, le pedios disculpa al hincha. Sabemos que hay frustración cuando se pierde de esa manera”.

Posteriormente, envió un mensaje claro a los hinchas para que apoyen pese a la dura derrota, “Santa Fe no es un equipo que esté para sufrir ese tipo de derrotas. Les pedimos una disculpa, pero los invitamos a que nos acompañe. El resultado no va a influir en nada para lo que es este cuadrangular”.

Finalmente, sentenció que con la hinchada en el estadio limpiarán la imagen manchada tras la goleada, “los invitamos al estadio para que apoyen como siempre y nosotros darlo todo para poder limpiar esa imagen”.

MOSQUERA MARMOLEJO; “EL RESULTADO NO REFLEJA LO QUE ES SANTA FE”

Además de Hugo Rodallega, Andrés Mosquera Marmolejo habló sobre la situación y la derrota, “primero pedirle disculpas por el resultado de la fecha pasada. No refleja lo que somos. El equipo no hizo las cosas como se esperaban. Así tiene que ser, ese acompañamiento y ese aliento nunca pueden faltar. Queremos sentirnos de local. No de visitante y esperamos que la gente nos acompañe”.

Omar Fernández Frasica que sí vio minutos en la dura derrota, explicó que, “sabemos que la venta de abonos está encaminada de buena manera. Esperamos su apoyo y nos corresponde responderles dentro del campo de juego. Nos toca de local el primer partido que será muy importante para nosotros empezar con una victoria y más con Millonarios que es el clásico. Será importante tanto nosotros en la cancha como los hinchas”.