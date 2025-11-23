Rodallega despertó preocupación en Santa Fe: hay problemas de salud

Siguen avanzando los cuadrangulares finales de la Liga BetPlay 2025 y en el Grupo B todo se empieza a "apretar" tras el empate de Atlético Bucaramanga y Deportes Tolima, pero también la respectiva victoria de Independiente Santa Fe sobre Fortaleza en el Estadio El Campín.

El cuadro 'cardenal' debutó con el "pie izquierdo" tras caer en condición de visitante ante la escuadra comandada por Leonel Álvarez. A pesar de ello el equipo comandado por 'Pacho' López se supo reponer de buena manera y despertó ante Fortaleza, aunque con un panorama un tanto desalentador tras darse a conocer que algunos jugadores estarían sufriendo de una virosis.

Le puede interesar: Santa Fe resurge: tabla de posiciones del Grupo B en cuadrangulares

Rodallega confesó inesperada actualidad médica de Santa Fe

El sábado 22 de noviembre el 'Coloso de la 57' le abrió nuevamente las puertas a un partido de Santa Fe en la Liga BetPlay y fue el escenario deportivo testigo de otro triunfo protagonizado por Hugo Rodallega, el cual se encargó de anotar triplete y llevarse la pelota a casa.

El delantero y capitán 'santafereño' también fue elegido como el "jugador del partido", pero en la zona mixta dejó un par de declaraciones preocupantes para los hinchas, ya que habló sobre una virosis que hay dentro del camerino y que incluso algunos jugadores habían tenido que jugar así contra Fortaleza.