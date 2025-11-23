Actualizado:
Dom, 23/11/2025 - 08:17
Rodallega despertó preocupación en Santa Fe: hay problemas de salud
Santa Fe sumó sus primeros tres puntos, pero hay varias preocupaciones de salud según Hugo Rodallega.
Siguen avanzando los cuadrangulares finales de la Liga BetPlay 2025 y en el Grupo B todo se empieza a "apretar" tras el empate de Atlético Bucaramanga y Deportes Tolima, pero también la respectiva victoria de Independiente Santa Fe sobre Fortaleza en el Estadio El Campín.
El cuadro 'cardenal' debutó con el "pie izquierdo" tras caer en condición de visitante ante la escuadra comandada por Leonel Álvarez. A pesar de ello el equipo comandado por 'Pacho' López se supo reponer de buena manera y despertó ante Fortaleza, aunque con un panorama un tanto desalentador tras darse a conocer que algunos jugadores estarían sufriendo de una virosis.
Le puede interesar: Santa Fe resurge: tabla de posiciones del Grupo B en cuadrangulares
Rodallega confesó inesperada actualidad médica de Santa Fe
El sábado 22 de noviembre el 'Coloso de la 57' le abrió nuevamente las puertas a un partido de Santa Fe en la Liga BetPlay y fue el escenario deportivo testigo de otro triunfo protagonizado por Hugo Rodallega, el cual se encargó de anotar triplete y llevarse la pelota a casa.
El delantero y capitán 'santafereño' también fue elegido como el "jugador del partido", pero en la zona mixta dejó un par de declaraciones preocupantes para los hinchas, ya que habló sobre una virosis que hay dentro del camerino y que incluso algunos jugadores habían tenido que jugar así contra Fortaleza.
"Yo me siento muy bien en el momento, pero si tenemos varios compañeros afectados. Por ahí Harold, Daniel Torres, jugaron con esa virosis, hicieron un gran esfuerzo y se les agradece. Independientemente del estado en el que estemos todos queremos colaborar y eso es lo que fortalece este equipo, la unión que tenemos".
En otras noticias: Santa Fe no ha podido con Bucaramanga
Lea también: Santa Fe sufrió expulsión que lo revivió: Rodallega dio el golpe a Fortaleza
Próximo partido de Santa Fe en los cuadrangulares de la Liga BetPlay
El siguiente reto del cuadro 'cardenal' volverá a ser en condición de local, esta vez enfrentando al líder del grupo y dueño del "punto invisible", Deportes Tolima. Este partido se llevará a cabo el martes 25 de noviembre sobre las 19:30 hora local.
Fuente
Antena 2