Rodallega fue claro: la razón por la cual no llegó al América de Cali

Hugo Rodallega alcanzó a sonar fuertemente para convertirse en el nuevo delantero del América de Cali. Sin embargo, con la llegada del estratega Juan Carlos Osorio, el rumor empezó a desaparecer, ya que al parecer el atacante no es del gusto del profesor risaraldense.

Según se había dicho y aceptado el mismo Rodallega, el dueño de América, Tulio Gómez, y él tuvieron contacto para negociar su llegada, puesto que es jugador libre y solo debían hablar del salario que se ganaría el atacante.

Aunque Hugo Rodallega nunca negó sus ganas de llegar al cuadro ‘escarlata’, en una entrevista concedida a Zona Libre de Humo, el delantero colombiano indicó que había hablado con Tulio, pero fueron “mensajes cortos por WhatsApp. Yo lo busqué y le dije que estaba en Cali para ponernos al tanto de la situación”; asimismo, recalcó que le preguntó a el dueño americano si era parte del proyecto de Osorio, pero “nunca recibí una respuesta y como trabajador debo buscar otro rumbo”.

Por otra parte, entendió la situación y resaltó que lo primordial para él es llegar a un equipo donde “el técnico me necesite, a don Tulio no lo culpo, sé que el profe llegó con un nuevo proyecto y una idea muy clara. Todo estaba puesto en la mesa, antes no se pudo porque tenía contrato y el hincha se ofendió mucho por eso, porque no llegaba. Hoy soy jugador libre”.

Finalmente, Rodallega se mostró triste porque “quería ver la posibilidad de jugar en América. Con Adrián Ramos tengo una cercanía muy grande, desde pequeños”. No obstante, dejó en claro que seguirá “siendo hincha de América y eso no me lo quita nadie”.