Rodallega no está contento con su regreso a Santa Fe tras la lesión

Independiente Santa Fe finalmente volvió a sumar de a tres unidades en la Liga BetPlay y se metió dentro de los ocho mejores equipos de la competencia que se quedarían con el respectivo cupo a los cuadrangulares finales para ir en busca de defender el título que obtuvieron en el semestre de clausura.

Sin embargo, en medio de la euforia por la victoria del cuadro 'cardenal', Hugo Rodallega también compartió unas polémicas declaraciones con respecto al rendimiento que venía teniendo en los últimos partidos y la frustración que está sintiendo ante la falta de gol, aunque también le dio bastante mérito al guardameta de Unión Magdalena que le negó el grito de gol en varias ocasiones.

Le puede interesar: Peligra la Libertadores para Santa Fe; figura es duda por lesión

Hugo Rodallega está frustrado ante la falta de gol con Santa Fe

Tras más de tres meses afuera de los terrenos de juego, el delantero de 40 años regresó a la acción con Independiente Santa Fe y lo hizo de forma gradual con entrenamientos y sumando pocos minutos en el duelo ante Once Caldas. Aunque Jorge Bava tomó una contundente decisión para el clásico capitalino ante Millonarios y fue que comenzara como titular.

Para el enfrentamiento ante Unión Magdalena en el Estadio El Campín, Rodallega jugó su segundo partido siendo inicialista y dejó grandes sensaciones dentro del terreno de juego, aunque aún con un grito de gol ahogado. El delantero expresó su descontento y frustración por la situación, pero también salió contento por el apoyo que ha recibido por parte de sus compañeros, además de resaltar la gran labor del portero, Joaquín Mattalia.