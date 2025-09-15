Actualizado:
Lun, 15/09/2025 - 22:25
Rodallega no está contento con su regreso a Santa Fe tras la lesión
Hugo Rodallega se roba las miradas en plena victoria de Santa Fe tras su regreso de la lesión.
Independiente Santa Fe finalmente volvió a sumar de a tres unidades en la Liga BetPlay y se metió dentro de los ocho mejores equipos de la competencia que se quedarían con el respectivo cupo a los cuadrangulares finales para ir en busca de defender el título que obtuvieron en el semestre de clausura.
Sin embargo, en medio de la euforia por la victoria del cuadro 'cardenal', Hugo Rodallega también compartió unas polémicas declaraciones con respecto al rendimiento que venía teniendo en los últimos partidos y la frustración que está sintiendo ante la falta de gol, aunque también le dio bastante mérito al guardameta de Unión Magdalena que le negó el grito de gol en varias ocasiones.
Le puede interesar: Peligra la Libertadores para Santa Fe; figura es duda por lesión
Hugo Rodallega está frustrado ante la falta de gol con Santa Fe
Tras más de tres meses afuera de los terrenos de juego, el delantero de 40 años regresó a la acción con Independiente Santa Fe y lo hizo de forma gradual con entrenamientos y sumando pocos minutos en el duelo ante Once Caldas. Aunque Jorge Bava tomó una contundente decisión para el clásico capitalino ante Millonarios y fue que comenzara como titular.
Para el enfrentamiento ante Unión Magdalena en el Estadio El Campín, Rodallega jugó su segundo partido siendo inicialista y dejó grandes sensaciones dentro del terreno de juego, aunque aún con un grito de gol ahogado. El delantero expresó su descontento y frustración por la situación, pero también salió contento por el apoyo que ha recibido por parte de sus compañeros, además de resaltar la gran labor del portero, Joaquín Mattalia.
"Me frustré un poquito, me dio rabia conmigo mismo porque sé que puedo definir mejor, pero también le doy mérito al arquero de ellos porque estuvo muy bien, achicó bien en mis dos ocasiones. Es mi segundo partido, mis segundos 90, no estoy sacando excusas, pero mi frustraciones por la capacidad que tengo y me frustra no poder hacer gol".
En otras noticias: ¿ACEPTARÁN LOS EQUIPOS QUEDAR CON SOLO 18 EQUIPOS EN LA LIGA BETPLAY?
Lea también: Santa Fe dio el primer golpe y ganó la final de ida en la Liga Femenina
¿Cómo le ha ido a Rodallega con Santa Fe?
La llegada de Rodallega al cuadro 'cardenal' se dio en el inicio de la temporada 2023 tras su paso por Brasil jugando con Bahía. Desde entonces el goleador se convirtió en un referente de Santa Fe, completando un total de 122 partidos disputados, más de 9.600 minutos dentro del terreno de juego en los cuales se ha podido reportar con 50 goles, 11 asistencias y el título de la décima estrella.
Fuente
Antena 2