¿Rodallega no quería cobrar el penal? “Se lo quería dar a un compañero”

La segunda fecha de los cuadrangulares semifinales de la Liga BetPlay 2025-II contaron con el resurgimiento estelar de Independiente Santa Fe que necesitaba sacar adelante su localía frente al Fortaleza CEIF. En la primera jornada, los cardenales cayeron con Atlético Bucaramanga y una derrota hubiese puesto en jaque la posible llegada a la final.

Vea también: Millonarios y Cali arman guerra por fichaje estelar: vendría de México

Afortunadamente, el club dirigido por Francisco ‘Pacho’ López logró responder a las adversidades en un encuentro complejo en el que Andrés Mosquera Marmolejo salió figura durante el primer tiempo. En el complemento, sufrieron por la expulsión de Elvis Perlaza por segunda amarilla, pero esto, lejos de darle la ventaja a Fortaleza, terminó durmiendo a la visita.

Hugo Rodallega fue la gran figura durante el segundo tiempo gracias a tres goles para poder llevarse los primeros tres puntos y salir del fondo de la tabla del Grupo B. Marcó dos tantos de penal y un golazo desde 35 metros, Sin embargo, en el segundo cobro desde el punto penal, Rodallega pretendía dárselo a otro jugador.

ANDRÉS MOSQUERA MARMOLEJO IBA A COBRAR EL PENAL DEFINITIVO DE SANTA FE

En la rueda de prensa posterior al partido, Hugo Rodallega habló de cómo se gestó el segundo gol con un trallazo de larga distancia que fue imposible para Jordan García. Aunque puso las manos, no pudo detener un verdadero golazo del artillero cardenal.

Le puede interesar: Cristiano lo volvió a hacer: Un golazo de chilena digno de Puskas

Sobre ese tanto, afirmó que, “el segundo gol diría que es virtud también. En diferentes ligas he marcado goles así. Si no estoy mal el semestre pasado marqué un gol parecido contra Pasto. Yo como delantero ya tengo digamos el arco presente. Sé que tengo que estar insistiendo y sé que cuando me quede la oportunidad de patear al arco lo voy a hacer porque se cuenta con una buena pegada y una confianza para hacer ese tipo de maniobras. Cualquier arquero ahí se ve sorprendido por la distancia y por la potencia que llevaba”.

Por su parte, reveló que en el segundo penal que convierte Hugo Rodallega en los últimos minutos, la idea era dárselo nada más ni nada menos que a Andrés Mosquera Marmolejo que, desde hace algunas fechas, la ilusión del goleador es que el guardameta celebre su primer gol como jugador profesional.

Era algo que ya tenían conversado previamente, “veníamos conversando con Marmolejo, le preguntaba si alguna vez había hecho un gol, me dijo que no y me había dicho que si íbamos 2-0 o 3-0 en algún partido que si le podía dar un penal. Hoy fue la oportunidad, pero desde allá me hizo un gesto de que no. Pero sí se lo quería dar a un compañero”.

Lea también: Colombia presente en la Sudamericana: Dayro se consagró en el torneo

Los aplausos se los llevó Hugo que terminó firmando el triplete para revivir en el grupo. No obstante, quedó claro que la intención era que Andrés Mosquera Marmolejo pudiera tener la oportunidad de ejecutar un penal para marcar su primer gol como jugador profesional. Sin duda alguna, esa puerta estará abierta para volverle a ceder la oportunidad de marcar.