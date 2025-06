Rodallega no se guardó nada contra Marino y Morelos: “Grosero y sobrador”

Los cuadrangulares semifinales en el Grupo B sigue demostrando la paridad que hay. Todos están vivos, hasta Once Caldas que está un poco más alejado de la parte alta. Sin embargo, lo más curioso es que los locales han sufrido más de la cuenta para conseguir victorias y en el Independiente Santa Fe vs Atlético Nacional no fue la excepción.

Santa Fe vio caer su meta desde los primeros cuatro minutos en una pena máxima que convirtió Alfredo Morelos. Luego, en un error de David Ospina que dejó un rebote corto, Hugo Rodallega pudo empatar, pero no fue suficiente. Morelos se volvió a salir con la suya y marcó un golazo de cabeza que no pudo detener Andrés Mosquera Marmolejo.

Los ánimos de Santa Fe desde el partido en Medellín estaban muy altos gracias a la charla motivacional de Elvis Perlaza que demostró liderazgo, y, evidentemente, de Hugo Rodallega que dejó claro que la victoria en el Atanasio los iba hacer llegar a la final. Dependen de sí mismos, igual que Millonarios, pero deben dar el golpe en las dos fechas restantes.

Durante el partido, las emociones se caldearon por lujos de Alfredo Morelos. Un recurso normal y que hace parte del juego, pero que Hugo Rodallega rechazó con una gresca que se formó con el goleador. De hecho, luego llegó Marino Hinestroza a sumarse a la riña y Hugo dejó en evidencia a los dos jugadores en la rueda de prensa posterior.

LOS DETALLES DE LA GRESCA CON ALFREDO Y MARINO

Fue en el segundo tiempo cuando Alfredo Morelos controló con el taco. Una jugada normal, pero que Hugo Rodallega desaprobó. Encaró al delantero cordobés y después, se sumó Marino a la discusión airada. Además, Morelos salió amonestado en esa acción.

En la rueda de prensa, Hugo Rodallega fue consultado por lo que sucedió en esa riña con Alfredo Morelos y Marino Hinestroza, “lo que pasó no nos saca del partido, hace parte del partido entre dos equipos grandes. Yo conversé con Morelos, porque estaba sobrador cuando iban ganando, conversamos, es maduro, pero es que estamos en una época en la que nos toca adaptarnos a la rebeldía de los jóvenes”.

A Alfredo Morelos lo tildó de sobrador por ese control que hizo. Estaba tirando tacos para salir de la marca y para jugar con sus compañeros. Marino Hinestroza, pese a que no tuvo su mejor partido se sumó a la gresca con Morelos. Hugo Rodallega desaprobó al extremo que debutó en Selección Colombia, “llegó Marino y fue un poco grosero y desató eso”.

HUGO RODALLEGA Y EL AMBIENTE EN SANTA FE TRAS LA DERROTA

El goleador de la Liga BetPlay con 13 goles, además de hablar de la riña con Alfredo Morelos y Marino Hinestroza también analizó la derrota y el envión por parte de la hinchada “estamos golpeados por el resultado, no es lo que queríamos, la idea era ganar, sabíamos del marco espectacular, salimos con esa intención desafortunadamente no conseguimos los tres puntos. Aquí es levantar el ánimo, nos miramos a la cara y dependemos de nosotros”.

Afirmó que el lunes se decidirá mucho por la importancia que hay contra Once Caldas para salir de un momento duro tras la derrota. No obstante, 30,000 hinchas atendieron al estadio. Aunque Nacional también tuvo acceso al recinto, el rojo relucía en las gradas, “el empujón anímico las ganas estuvieron. En estos partidos con necesidad debajo del resultado, uno busca más con desespero, sin ideas claras. Tenemos que mejorar para el lunes”, admitió el vallecaucano.