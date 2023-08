Rodallega, pese a renovar con Santa Fe, se retiraría en otro equipo del FPC: "Tengo un caprichito"

Independiente Santa Fe goza tras la reciente renovación de Hugo Rodallega, quien firmó contrato hasta el 31 de diciembre de 2024, por lo que se prevé que el León confirme un plantel alrededor suyo en aras de obtener un título.

Pues el delantero de 38 años reconoció con anterioridad frente a los medios de comunicación que el presidente Eduardo Méndez le había realizado la propuesta de extender su vínculo con el club, pero que esta sería analizada.

No obstante, el acuerdo ya llegó y recientemente se hizo oficial que Rodallega seguirá jugando en Santa Fe hasta el año entrante, lo cual ratifica que el delantero vallecaucano cree en el proyecto y se siente a gusto en Bogotá.

Vea también: Nacional se queda con una de las figuras de Colombia: fichaje estaría cerca de ser anunciado

Asimismo, Rodallega habló sobre los motivos que lo llevaron a renovar con Independiente Santa Fe, y enfatizó en que su familia se ha sentido a gusto y su relación con la hinchada del León es buena.

No obstante, en una charla del delantero con Caracol Radio, este habló sobre sus deseos para el tramo final de su carrera deportiva, y reconoció en cuál equipo se quiere retirar.

¿En cuál equipo se va a retirar Hugo Rodallega?

Y pese a que para muchos no es sorpresa, el delantero reconoció al aire que tiene "un capricho, un guardadito por ahí. Ojalá se pueda cumplir. Mi retiro debe ser con una camiseta verde que está en el eje cafetero": Hugo Rodallega reconoció que pretende retirarse en el Deportes Quindío.

Le puede interesar: Un arquero que sonó para Real Madrid, llegará a Al Hilal junto a Neymar; firmará por tres temporadas

"A mí no me interesa si está en la A, B o C, quiero estar ahí. Quiero que sean los últimos minutos, no necesariamente que sea todo el semestre, así sean unos minutos. Que cuando pase, yo diga que acá acabó mi camino con la camiseta del Quindío", finalizó el delantero quien debutó en 2004 con la camiseta del cuadro Cuyabro.