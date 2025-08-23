Rodallega preocupa a Santa Fe: Jorge Bava tomó nueva decisión

La temporada 2025 de Independiente Santa Fe ha sido una de las mejores que ha tenido en los últimos años, protagonizando un gran título en el semestre de apertura frente a Independiente Medellín con una destacada actuación de Hugo Rodallega.

Ahora el equipo comandado por Jorge Bava busca defender el trofeo e ir por el bicampeonato, objetivo que no suena tan "descabellado" en vista que su arranque en el torneo de apertura ha sido bastante bueno en cuanto a resultados deportivos. Sin embargo, el cuadro 'cardenal' sigue sin contar con uno de sus mayores referentes, Hugo Rodallega, quien ya lleva dos meses sin acción oficial y su regreso todavía no se ve cerca.

Jorge Bava sigue sin convocar a Rodallega en Santa Fe

Santa Fe se prepara para asumir un nuevo reto en la Liga BetPlay, en donde se enfrentará ante Fortaleza, en el Estadio de Techo, por la fecha 8. Este duelo será importante para ambos equipos, ya que aquel que logre sumar de a tres unidades entrará dentro de los tres mejores equipos de la presente liga.

Para este duelo, Jorge Bava dio a conocer a las figuras con las que contará para visitar a Fortaleza, en las cuales hay ausencias significativas como las de Cristian Mafla, quien no estará presente por una sobrecarga muscular, y nuevamente Hugo Rodallega, quien a pesar de haber empezado a entrenar ya con el equipo parece que no está del todo listo.