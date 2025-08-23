Actualizado:
Sáb, 23/08/2025 - 12:14
Rodallega preocupa a Santa Fe: Jorge Bava tomó nueva decisión
Santa Fe se prepara para asumir una nueva fecha de la Liga BetPlay, pero lo hará nuevamente sin Hugo Rodallega.
La temporada 2025 de Independiente Santa Fe ha sido una de las mejores que ha tenido en los últimos años, protagonizando un gran título en el semestre de apertura frente a Independiente Medellín con una destacada actuación de Hugo Rodallega.
Ahora el equipo comandado por Jorge Bava busca defender el trofeo e ir por el bicampeonato, objetivo que no suena tan "descabellado" en vista que su arranque en el torneo de apertura ha sido bastante bueno en cuanto a resultados deportivos. Sin embargo, el cuadro 'cardenal' sigue sin contar con uno de sus mayores referentes, Hugo Rodallega, quien ya lleva dos meses sin acción oficial y su regreso todavía no se ve cerca.
Jorge Bava sigue sin convocar a Rodallega en Santa Fe
Santa Fe se prepara para asumir un nuevo reto en la Liga BetPlay, en donde se enfrentará ante Fortaleza, en el Estadio de Techo, por la fecha 8. Este duelo será importante para ambos equipos, ya que aquel que logre sumar de a tres unidades entrará dentro de los tres mejores equipos de la presente liga.
Para este duelo, Jorge Bava dio a conocer a las figuras con las que contará para visitar a Fortaleza, en las cuales hay ausencias significativas como las de Cristian Mafla, quien no estará presente por una sobrecarga muscular, y nuevamente Hugo Rodallega, quien a pesar de haber empezado a entrenar ya con el equipo parece que no está del todo listo.
En el choque ante Millonarios por la sexta fecha de cuadrangulares, Rodallega sufrió una lesión en el tabique, y en la final contra Independiente Medellín se vio afectado por una lesión muscular del aductor de la pierna derecha, por lo que se tuvo que someter a una cirugía en la nariz y a rehabilitación por la molestia muscular, lo que estimó recuperación de alrededor de cuatro semanas, pero está tardando más de lo esperado.
Los convocados del León para la fecha 8 de la @LigaBetPlayD ante Fortaleza en Techo 🦁🇮🇩 pic.twitter.com/fufWEBd3hW— Independiente Santa Fe (@SantaFe) August 22, 2025
¿Cómo le ha ido a Santa Fe en la Liga BetPlay 2025-II?
Santa Fe comenzó con el pie derecho una nueva edición de la Liga BetPlay, habiendo sumado ya siete partidos en los cuales solo ha visto la derrota en una oportunidad. Suma 12 unidades en tres victorias y tres empates que le permiten incorporarse en la sexta casilla de la tabla de posiciones.
