Rodallega puso 'tatequieto' en Santa Fe tras pelea entre jugadores: "es lamentable..."

En el marco de la fecha 19 de la Liga BetPlay, Santa Fe tuvo que afrontar un difícil partido en condición de visitante ante Deportivo Cali, un equipo que también llegaba con la necesidad de sumar de a tres unidades si quería mantener la ilusión de la clasificación. Sin embargo, fue el equipo comandado por Bava el que se llevó la victoria, pero también el que sufrió dos bajas sensibles, la de Yílmar Velázquez y Santiago Mosquera, quienes tuvieron un fuerte agarrón en el terreno de juego y salieron expulsados.

El cuadro 'cardenal' se llevó los tres puntos de la victoria y junto con ello la clasificación a la siguiente instancia de la competencia, aunque probablemente deberá asumir los primeros partidos con la ausencia de Velásquez y Mosquera, quienes protagonizaron un vergonzoso hecho dentro del terreno de juego tras un fuerte cruce de palabras, choque de cabezas e incluso manotazos a la cara, situación a la cual se refirió el referente y capitán 'santafereño', Hugo Rodallega, como algo "lamentable".

Rodallega no se guardó nada tras la expulsión de sus jugadores en el partido ante Cali

El Estadio Deportivo Cali fue el escenario deportivo que vio la clasificación de Santa Fe a los cuadrangulares finales de la Liga BetPlay tras la contundente victoria con un marcador de 0-2 protagonizado por el defensor, Iván Scarpetta, y el atacante, Edwar López, quien poco a poco ha venido retomando nivel gracias a la confianza que le ha brindado Jorge Bava.

Sin embargo, no todo parece estar del todo bien en el camerino de los 'leones' después de lo que se vivió en medio de la expulsión de dos de sus jugadores por agredirse entre ellos mismos. Harold Mosquera inició la trifulca al reclamarle al mediocampista por no haberle hecho el pase para marcar el segundo gol, lo que causó una reacción explosiva de Yílmar, un fuerte cruce de palabras, choque de cabezas e incluso un golpe en la cara, lo que el juez central del partido, Óscar Ortega, no dejó pasar y decidió mostrarle la tarjeta roja a ambos futbolistas.