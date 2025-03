Rodallega revela lo que le dijo a Daniel Ruiz: tensión en el Santa Fe vs Millonarios

Independiente Santa Fe se quedó con el clásico capitalino tras un buen juego en El Campín, por lo que el equipo 'cardenal' consiguió llegar a los 19 puntos en el torneo y cortó la racha de Millonarios.

Sin duda, una de las figuras del partido fue Hugo Rodallega, pues el experimentado delantero fue clave en el ataque de Santa Fe y en rueda de prensa habló sobre la satisfacción de conseguir un triunfo ante el máximo rival.

"No diría que fue el mejor partido, solo cumplimos con la tarea que era ganar el clásico. Nos vamos contentos, orgullosos y felices por lo hecho. Es cierto que tuvimos dominio desde el principio, siendo agresivos y buscando el gol, rematando de todos lados y haciéndole daño a Millonarios, pero la intención era ganarlo. La cabeza está puesta en el siguiente juego y lo que se hizo, ya queda en el pasado. Quizá, en clásicos anteriores, no habíamos tenido efectividad y esta vez sí", destacó.

Del mismo modo, Hugo explicó el momento que se vivió dentro del terreno de juego con Daniel Ruiz, pues en un momento del compromiso ambos jugadores tuvieron un cruce de palabras tras la sanción del central del compromiso a Leonardo Castro, sanción que luego pasaría a ser para Pereira y no al goleador azul.

"Esto es un clásico y así son. Si no se pelea y no se guerrea, es difícil. Se viven así, de esa manera. Estoy seguro de que ellos también lo vivieron así. De hecho, estoy convencido de que el miércoles será igual, con pelea, guerra y el que más apriete. Ya lo que pasó con Daniel Ruiz, son cosas que quedan en la cancha. Simplemente, me hice sentir. Yo también tuve la edad de él, fui joven y solo le dije que aprendiera a respetar, pero ya está, son cosas que quedan adentro del campo", dio a conocer.

Revancha en el clásico

Ahora, el equipo santafereño se prepara para medirse nuevamente a Millonarios, esta vez local, por el compromiso adelantado de la fecha 16 de la Liga Betplay que se disputará el próximo miércoles 26 de marzo.