Rodallega se sinceró para la final: "Debemos tener humildad ante todo"

Se realizó oficialmente la conferencia de prensa previo al duelo de ida de la gran final del fútbol colombiano y por el equipo cardenal estuvieron Jorge Bava, entrenador, y Hugo Rodallega el capitán.

El entrenador comenzó asegurando que es un equipo con mucha recuperación después de haber caído en el primer duelo de los cuadrangulares y que ahora en su casa esperan sacar ventaja ante Medellín.

"No empezamos con el pie derecho en cuadrangulares, perdimos del local, un clásico con todo lo que eso conlleva, pero el grupo estaba muy consciente que era un pequeño traspié que teníamos que recuperarnos y buscamos esa recuperación de visita, lo conseguimos y ya estaremos en Bogotá con otra iniciativa, es un grupo muy maduro que supo sobrellevar esos malos momentos", dijo el técnico uruguayo.

Por su parte el capitán, Hugo Rodallega, habló del presente del equipo y de lo que se viene para lograr el título. Explicó que el trabajo que ha hecho toda la plantilla le da seguridad para los dos partidos de la final.

"Este es un momento muy especial, es un momento en el que hay que disfrutarlo, creo que es el premio a nuestro esfuerzo como grupo, eso siempre lo voy a recalcar, nosotros nos hemos cubierto entre nosotros, hemos hecho el trabajo positivo y eso nos trae hoy en la final. A título personal soy un tipo que me esfuerzo y siempre quiero competir, quiero ganar, es una fortuna ser hoy el goleador de la liga colombiana", dijo Rodallega.

Jorge Bava llegó al equipo cardenal en marzo de este año y ya tiene la importante tarea de sacar al equipo campeón. Del reto para estas dos final, Bava aseguró que el grupo está mentalizado y que esperan lo mejor para lo que se viene en 180 minutos.

"Un orgullo en poco tiempo poder dirigir a un equipo competitivo y no solamente a nivel local sino también internacional. Tener la posibilidad de estar en la final es un orgullo. Estamos muy mentalizados en poder concretar estas opciones y para todos los hinchas, así que estoy muy contento por el momento", puntualizó Bava.

Hugo Rodallega también habló de la ilusión que hay en la plantilla después de haberse quedado con el segundo lugar hace un año y explicó que aunque se enfrentan a un rival muy complicado, esperan conseguir el título para los leones.



"Estamos muy ilusionados, la interna del grupo se ha vivido con mucha alegría, con mucha pasión, con la armonía con los pies en la tierra, acá siempre debemos tener la humildad ante todo, son momentos que quizás están llenos de euforia y de ansiedad de querer levantar un título, pero al frente tenemos un gran rival y es un rival que viene haciendo las cosas muy bien, tiene mérito propio de estar en la final", dijo el jugador.

Finalmente Jorge Bava, técnico del equipo, explicó los aspectos más importantes a tener en cuenta del rival y del análisis que hicieron de toda la plantilla rival para poder contrarrestar su ofensiva y tener un resultado positivo en este juego de ida en el Campín.

"Quizás a Independiente Medellín le faltó la efectividad que si tuvo en las cuadrangulares, pero coincido con Hugo en que es el equipo que mejor juega, que tiene una idea sólida, que sus jugadores se han adaptado en la perfección, tiene una gran plantilla y bueno no me sorprende que estén en la final; si me sorprendió que no hayan ingresado antes de las cuadrangulares, pero el fútbol tiene estas cosas, quizá le faltó efectividad, pero el juego sin lugar a duda lo tuvo siempre", dijo el entrenador