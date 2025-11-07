Rodallega sentenció su futuro en Santa Fe: ¿Llegará a la Libertadores?

Independiente Santa Fe tiene dos partidos en la Liga BetPlay 2025-II con el anhelo de sellar la clasificación. Los dirigidos por Francisco ‘Pacho’ López necesitan sumar los seis puntos y dependen de algunos resultados para poder estar en las fases finales y seguir en la pelea por repetir el título.

En la mira, Santa Fe también tiene la Copa Libertadores en 2026 y ya se ha empezado a mover con el blindaje de Omar Fernández Frasica, intentarán retener a Harold Santiago Mosquera que recibió oferta de Millonarios y, además, con la necesidad de mantener al líder y capitán, Hugo Rodallega.

El tema que empieza a inquietar al cuadro cardenal es que el delantero de 40 años finaliza su respectivo contrato en diciembre de 2025 y todavía no se ha formalizado una renovación de su vínculo con el club. Con la Copa Libertadores cerca, esto representa la urgencia de moverse rápido para blindar a otras piezas fundamentales.

HUGO RODALLEGA ACLARÓ SU FUTURO CON SANTA FE

En diálogo con Zona Libre de Humo, Hugo Rodallega habló un poco de todo con su presente y su futuro en Independiente Santa Fe. El delantero vallecaucano reveló que la intención siempre ha sido renovar el contrato y que no habría problemas para extenderlo, dado que mantiene una gran relación con el presidente, Eduardo Méndez.

Durante la entrevista, Hugo Rodallega mantuvo que, “mi contrato finaliza ahora en diciembre, muy seguramente vamos a firmar por un año más con Santa Fe, Méndez es mi parcero”. Bajo este panorama, todo queda más claro con un Rodallega que siempre se ha sostenido con el proyecto y con la institución.

Además, a Hugo Rodallega le convence la idea de poder jugar la Copa Libertadores 2026 en la fase de grupos y esto es determinante en la carrera del delantero que a sus 40 años sigue con el sueño latente de seguir triunfando como futbolista.

“TENGO CUERDA PARA RATO”; HUGO RODALLEGA SOBRE SU FUTURO

Hace unos días se hizo viral la decisión que pretendía tomar el ex Wigan Athletic después de la final ante Atlético Bucaramanga en 2024. La idea era que, si quedaba campeón con Santa Fe, iba a anunciar su retiro. Lo pensó también en el 2025 frente a Medellín tras levantar la copa, pero el aliento de la familia y jugadores fue clave.

En ese sentido, en la entrevista con Zona Libre de Humo afirmó que le queda tiempo para seguir disfrutando del fútbol, “yo tengo cuerda para rato, aún sigo aportando con goles y asistencias”. También ilusionó a la hinchada cardenal, “yo voy a darle full con Santa Fe hasta donde más pueda”.

Como jugador profesional, líder y capitán del cuadro cardenal, Hugo Rodallega también afirmó que se debe a Santa Fe, pese a reiterar nuevamente que es hincha de otro club, “mi corazón ahora está con Santa Fe, seguiré siendo hincha de América de Cali, lo que fue fue”.

Está el compromiso de Santa Fe y de Hugo Rodallega para seguir en el plantel hasta que las piernas le den al delantero veterano que ya ha disputado dos finales con el elenco capitalino. Su extensión por un año más parece un hecho y jugará la Copa Libertadores en 2026.