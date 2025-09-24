¿Rodallega suena a despedida con Bava?: “A nosotros nos deja por fuera”

Independiente Santa Fe ya se prepara en busca del primer objetivo en la Copa BetPlay ante el Deportivo Independiente Medellín en el Estadio Atanasio Girardot. Sin embargo, antes de viajar a la capital antioqueña, apareció una gran noticia que puso en jaque la continuidad de Jorge Bava como director técnico del club.

Vea también: James prime regresa con León: gol y asistencia en fecha 10 de Liga MX

Desde Paraguay salieron muchas informaciones acerca de la salida de Jorge Bava de Santa Fe, dado que había un acuerdo de palabra para firmar con Cerro Porteño y que lo esperaban el martes 23 de septiembre en Asunción. Sin duda alguna, esa noticia dejó frío al cuadro cardenal y a los hinchas.

Eduardo Méndez como presidente de la institución colombiana puso la cara en la rueda de prensa que convocó dejando claro que Jorge Bava seguirá como director técnico de la institución para cumplir su contrato, además de haberle dicho a Cerro Porteño que su prioridad es continuar en Bogotá. Además, afirmó que no hay necesidad de ver hojas de vida por la continuidad del uruguayo.

Pero, al parecer, no todo es color de rosa en estos momentos. En medio del viaje a Medellín, mientras Jorge Bava no quiso hablar con los medios, Hugo Rodallega tomó la voz y esclareció cómo impactó esta noticia a la interna del grupo. En sus declaraciones hay un aroma a despedida, pese a que Eduardo Méndez sentenció la continuidad del charrúa.

HUGO RODALLEGA: “A NOSOTROS COMO EQUIPO NOS DEJA POR FUERA, QUISIÉRAMOS QUE NO SUCEDA”

Días claves para Jorge Bava y para Santa Fe. Mucho puede depender del resultado ante el Medellín por una oferta millonaria de Cerro Porteño. Hugo Rodallega puso la cara y afirmó cómo está el equipo de cara a la Copa BetPlay y la Liga en busca de sellar la clasificación a cuadrangulares que se ve de cerca.

El capitán y goleador de Santa Fe dio un parte de tranquilidad entre lo que cabe, “son cosas que desde el fútbol normalmente pasan. El profe nos ha mostrado su compromiso, está aquí con nosotros. Vamos viajando a afrontar nuestro objetivo que es enfrentar a Medellín en una instancia importante de Copa”, inició Hugo Rodallega.

Le puede interesar: Nacional estudia la salida de Peirano y busca un técnico del FPC

Posteriormente, sonó a despedida comentando cómo está el grupo y cómo los tomó esta noticia, “me imagino que él habrá tenido su respectiva reunión con el presidente, pero son cosas que nosotros como futbolistas entendemos e intentamos que no desequilibren el grupo. Es un tema que nos deja por fuera porque es una situación que como equipo no quisiéramos que suceda, pero son cosas que se manejan y se entienden”.

Finalmente, afirmó que Jorge Bava les habló y dio otro parte de tranquilidad, “el profe tuvo una conversación con algunos de nosotros, pero dijo que acá todo estaba normal”. Por ahora, dirigirá el primer partido de la Copa BetPlay a la espera de qué puede pasar después con la oferta de Cerro Porteño.