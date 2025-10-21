Actualizado:
Roldán habló ¿Por qué no hubo sexto cambio en el caso de Enamorado?
José Enamorado dejó el partido tras sufrir una conmoción.
Wilmar Roldán fue protagonista de una nueva polémica en la Liga BetPlay, la cual se registró en el triunfo de Junior de Barranquilla 3-2 sobre Deportivo Pereira en la fecha 16.
El experimentado juez fue señalado por supuestamente no habilitar un sexto cambio, después de que José Enamorado, extremo de Junior, dejara el compromiso, luego de sufrir un fuerte golpe por parte del defensor Santiago Aguilar de Pereira.
Wilmar Roldán explicó la situación
Este martes 21 de octubre, Eduardo Luis López dio a conocer en La Fm Más Fútbol que habló con Wilmar Roldán, quien le explicó la situación.
Según Eduardo Luis, el referí aseguró que el sexto cambio no se habilitó por que el médico de Junior no le informó a él que la salida de José Enamorado del compromiso fue por una conmoción.
De esta manera, no se cumplió con el protocolo establecido por FIFA, ya que es el médico de cada equipo el que debe informar el motivo de la sustitución o retirada de un futbolista.
Reporte médico de José Enamorado
En los minutos finales el partido entre Junior contra Deportivo Pereira, el extremo José Enamorado fue derribado de manera violenta por el zaguero Santiago Aguilar dentro del área.
Wilmar Roldán, árbitro central del compromiso, no dudó en sancionar falta y penal, que posteriormente convirtió en gol Stiven 'Titi' Rodríguez.
Horas después del partido, Junior dio a conocer un primer parte médico, en el que se informó que José Enamorado sufrió una conmoción en uno de sus hombros y en la cabeza.
