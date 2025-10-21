Roldán habló ¿Por qué no hubo sexto cambio en el caso de Enamorado?

Wilmar Roldán explicó la situación

Este martes 21 de octubre, Eduardo Luis López dio a conocer en La Fm Más Fútbol que habló con Wilmar Roldán, quien le explicó la situación.

Según Eduardo Luis, el referí aseguró que el sexto cambio no se habilitó por que el médico de Junior no le informó a él que la salida de José Enamorado del compromiso fue por una conmoción.

De esta manera, no se cumplió con el protocolo establecido por FIFA, ya que es el médico de cada equipo el que debe informar el motivo de la sustitución o retirada de un futbolista.