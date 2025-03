‘Sachi’ Escobar apunta a la Liga BetPlay: decisión tomada desde Ecuador

Este arranque de la LigaPro Ecuabet con el Orense no ha sido nada sencillo para Santiago ‘Sachi’ Escobar. Alejado de algunos entrenamientos y de trabajos deportivos, el director técnico no ha podido enfocar la mayor atención a las labores matutinas, tema que ha golpeado fuertemente al club ecuatoriano que no pasa por un buen camino en cinco juegos disputados.

Son dos victorias y tres derrotas en el camino del antioqueño, además de la salida prematura de la Copa Sudamericana en manos de Mushuc Runa. Por estas circunstancias, Orense no dio espera, y definió este jueves 20 de marzo la salida del entrenador, no solo por los malos resultados, sino que también afirman que su adiós también se basa en problemas de salud.

Y es que, en 2020, a Santiago Escobar le tocó cuidarse más de la cuenta por un cáncer de próstata. Afortunadamente, le ha podido ganar a dicha condición y en 2022, mejoró bastante. Sin duda alguna, la prioridad es la salud, y hace unos días, comentó en Havoline que ha estado en tratamientos que debe hacerse cada dos semanas afectando su organismo.

LA DECISIÓN DE ORENSE Y SU POSIBLE FUTURO EN COLOMBIA

Orense expidió un comunicado que decía, “después de un exhaustivo análisis sobre el desempeño de nuestro plantel profesional en la temporada 2025, y considerando la situación de salud del profesor Santiago Escobar, que le ha impedido acompañar de cerca la preparación de nuestro equipo, hemos tomado, de común acuerdo, la difícil decisión de finalizar su vínculo con nuestra institución.

Deseamos expresar nuestro más sincero agradecimiento al profesor Escobar y a su cuerpo técnico conformado por Humberto Sierra, Juan Carlos Ángel y Josman Vivas, por la dedicación, el esfuerzo y la pasión con los que han trabajado en nuestro club. Más allá de los resultados, su calidad humana y profesionalismo han dejado una huella imborrable en el corazón de quienes conformamos la familia Orense.

Les deseamos el mayor de los éxitos en sus futuros desafíos, con la certeza de que su talento y compromiso seguirán dejando una marca en el fútbol".

Su adiós de Orense ya es un hecho y todo apunta a que podría regresar a Colombia para estar más cerca de los tratamientos que requiere, como también de su familia. Además, podría continuar en las direcciones técnicas, y su futuro estaría en la Liga BetPlay.

Por ahora, con Pedro Depablos tambaleando y con un pie y medio afuera de la dirección técnica de Águilas Doradas si no logra enderezar el camino, Santiago Escobar calaría perfectamente en el equipo antioqueño para intentar sacarlo del fondo de la tabla. Otras opciones podrían ser Envigado que no la pasa bien con Andrés Orozco.

En el caso de Alianza Valledupar, también podría haber un cambio de estratega si no mantienen el mismo ritmo que tienen con Hubert Bodhert. Pues, han tenido un camino agridulce, pese a haberle ganado a Nacional, cayeron goleados con América donde tuvieron una mala cara y podría haber revolcón en el club.