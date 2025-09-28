'Sachi' Escobar volvería a la Liga BetPlay: firmaría con un campeón

Desde hace algunas semanas, el nombre de Santiago Escobar Saldarriaga ha vuelto a tener mucha cabida en la Liga BetPlay 2025-II con la posibilidad de que el entrenador de 61 años pueda regresar a las direcciones técnicas de clubes colombianos después de 12 años cuando dejó a La Equidad y dirigió por Venezuela, Chile y Ecuador.

Su última experiencia en Colombia fue en La Equidad y no dirige desde que dejó a Orense de Ecuador hace algunos meses. El 20 de marzo de 2025, ‘Sachi’ salió la Liga Ecuabet y hasta la fecha, ha estado recuperándose de temas de salud, diagnosticado con cáncer, el antioqueño pudo salir adelante y en septiembre llegó la ilusión con un estado de tranquilidad.

Sano de sus temas de salud, Santiago está listo para poner una nueva experiencia en la dirección técnica, y su nombre ha estado sonando nada más ni nada menos que con Atlético Nacional. Sin embargo, los verdolagas no serían los únicos que pretenden al ‘Sachi’.

LOS TRES CLUBES CAMPEONES QUE QUIEREN A SANTIAGO ESCOBAR

Javier Gandolfi dejó su lugar en el banquillo de Atlético Nacional y la dirección deportiva ha estado indecisa entre depositarle la confianza a un entrenador extranjero que ha sido la costumbre y que no ha ido bien las cosas por la cantidad de estrategas que han salido en los últimos años o en un colombiano. Por eso apareció el nombre de un hombre de la casa como Santiago Escobar.

No obstante, el periodista Luis Arturo Henao publicó en su cuenta oficial de X que Independiente Santa Fe también se habría interesado en contar con el entrenador, Santiago Escobar justo después de la salida de Jorge Bava del banquillo con destino a Cerro Porteño.

El periodista dejó entrever las posibilidades que tiene Santiago Escobar con el siguiente mensaje, “atención Sachi Escobar gran candidato para ser el nuevo DT de Santa Fe. En desarrollo...”. Todavía no hay una oferta o algo que pueda definir el futuro del antioqueño de 61 años.

Además de Nacional y de Santa Fe, el Deportivo Pasto también está sin entrenador y podría tomar la decisión de contactar a Santiago Escobar ante la posibilidad de que el ‘Sachi’ vuelva a dirigir en la Liga BetPlay.

LA DECISIÓN DE EDUARDO MÉNDEZ CON DIRECTOR TÉCNICO

Resulta curioso que enlacen a Santiago Escobar en estos momentos con Independiente Santa Fe, pues, con la designación de Francisco ‘Pacho’ López como el encargado para este semestre, se piensa que la idea es que López, quien fue el guía para conseguir el título recientemente tomará las riendas hasta que acabe el torneo.

Por esta razón, sería impropio que Santa Fe esté buscando a un director técnico, teniendo en cuenta que trabajará con Francisco López y Grigori Méndez. Eduardo Méndez en la rueda de prensa antes de la salida de Jorge Bava aseguró que no ha hecho la tarea de buscar a un entrenador, pero que ya tenía en su celular gran cantidad de hojas de vida.

Eduardo Méndez también afirmó en Palabras Mayores de Antena 2 que la confianza está puesta en ‘Pacho’ López y Grigori Méndez en este semestre y que la única forma de traer a un entrenador sería por la insistencia de empresarios con tantas hojas de vida que envían. Por ahora, Francisco y Grigori se encargarán.