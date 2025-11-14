Santa Fe adelantó la fecha de presentación del nuevo DT uruguayo

Independiente Santa Fe estaba afuera de los ocho clasificados antes de que arrancara la jornada 20 de la Liga BetPlay. La fecha definitiva para decidir los cuadrangulares, el equipo cardenal superó a Alianza Valledupar por la mínima diferencia con un solitario tanto de Harold Santiago Mosquera.

La victoria sigue dando confianza al proyecto de Francisco ‘Pacho’ López que tomó las riendas de manera interina a la espera de la decisión de Eduardo Méndez y directivos de traer a un entrenador en posesión para apuntarle a la Copa Libertadores de 2026. Sonaron varios candidatos, en su mayoría uruguayos, y, justamente, Pablo Repetto será el elegido para volver a dirigir en la Liga BetPlay.

Eduardo Méndez afirmó en Antena 2 que, en la siguiente semana de noviembre, quedaría definido el nombre del entrenador que llegará a Santa Fe. Sin embargo, se filtró que Pablo Repetto tomará las riendas antes de tiempo, y, de hecho, ya hay una fecha concreta para que el ex Atlético Nacional sea presentado.

YA HAY FECHA DE PRESENTACIÓN DE PABLO REPETTO CON INDEPENDIENTE SANTA FE

Pablo Repetto es un entrenador más que capacitado en las copas internacionales, pues, el entrenador charrúa disputó la final de la Copa Libertadores en 2016 frente a Atlético Nacional cuando dirigía a Independiente del Valle. Aunque no logró quedarse con el título continental, llegar a una definición del título es más que prestigioso en su carrera como entrenador.

De acuerdo con Sebastián Heredia en el programa de Antena 2, Voces del Deporte, ya hay fecha para la oficialización del nuevo director técnico de Santa Fe, respetando igualmente a Francisco ‘Pacho’ López en los cuadrangulares semifinales, “de hoy al lunes festivo o martes, será presentado como nuevo director técnico de Independiente Santa Fe el señor Pablo Repetto”.

Posteriormente, Sebastián Heredia indicó que, “los cuadrangulares, cosa que me parece merecida y respetuosa, va a dirigirlos ‘Pacho’ López y Pablo Repetto desde el martes estará armando y diseñando lo que será el equipo en 2026, obviamente, seguramente irá metiendo cosas en los cuadrangulares, pero no los va a dirigir”.

El proyecto de Francisco López era terminar el torneo como entrenador interino, pero ya estaba más que escrito que buscarán a un director técnico distinto para competir en la Copa Libertadores. Además, es un perfil que sabe lo que es afrontar torneos internacionales con un subtítulo.

SANTA FE BLINDA LAS BASES PARA PABLO REPETTO

A la espera de las decisiones que pueda llegar a tomar Pablo Repetto con los fichajes y con ultimar detalles para el siguiente año y para afrontar la Copa Libertadores, ya el club se ha movido con importantes renovaciones de referentes. Hugo Rodallega amplió su contrato hasta finales de 2026, Christian Mafla hasta junio de 2027, al igual que Omar Fernández Frasica.

Sumado a lo anterior, Eduardo Méndez afirmó que todo el equipo tiene contrato para afrontar la Copa Libertadores y que solo falta hablar con Elvis Perlaza y Daniel Torres para ampliar sus respectivos contratos. El único que no seguirá será Harold Santiago Mosquera que ya tendría contrato con América.